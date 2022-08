Este fin de semana se realizó la Evolution Championship Series (EVO) 2022, donde el chileno Matías Martínez se coronó campeón mundial de Mortal Kombat 11.

El joven de 17 años, más conocido como “Scorpionprocs”, logró quedarse con el campeonato tras derrotar al jugador estadounidense “Rewind” por 3-2 en la final.

Sin embargo, Matías no es el único chileno ganador, ya que su gemelo Nicolás, “FgcNicolas“, logró quedarse con el tercer lugar tras perder contra su propio hermano y “Rewind”.

#Evo2022 – @MortalKombat 11 Ultimate Final Results:

1 🇨🇱 @Scorpionprocs

2 🇺🇸 @RewindNV

3 🇨🇱 @FgcNicolas

4 🇬🇧 @AF0xyGrampa

5 🇺🇸 @SonicFox

5 🇺🇸 @ElhaanR

7 🇧🇷 @KillerXinok

7 🇺🇸 @KingGambler18

