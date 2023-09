Locura se desató en el Museo Van Gogh, en Ámsterdam, donde decenas de personas se reunieron para adquirir alguno de los productos que lanzó la galería en colaboración con Pokemón.

Hace algunos días, el museo anunció una colaboración con el universo Pokémon para conmemorar su 50 aniversario. “Pokémon Adventure” es el nombre de la experiencia que se extenderá hasta el 7 de enero.

El propósito es acercar la obra del artista a las nuevas generaciones. “Pokémon es un icono de la cultura pop japonesa y los dibujos japoneses fueron una fuente de inspiración para Vincent”, explicaron desde el recinto.

Exciting news! 🎁 Our collaboration with @Pokémon starts tomorrow and runs until 7 Jan 2024. Come and visit the presentation or complete the art-hunt to receive a Pokémon TCG promo card 🕵️‍♂️🕵️‍♀️ (subject to availability). See you soon? pic.twitter.com/YD5CxahXq2

Entre otras cosas, la experiencia incluye una exposición dedicada a la relación entre ambos mundos. En ella se exhiben pinturas de Pokémon basadas en conocidas obras del pintor neerlandés.

Sin embargo, el problema surgió cuando una gran cantidad de personas, muchos de ellos revendedores, acudieron al recinto para lograr adquirir el merchandising de la franquicia con el estilo de Van Gogh.

Diversos registros muestran a las personas empujándose y golpeándose para poder adquirir alguno de los codiciados elementos que forman parte de la colección.

Wow, the Pokémon collaboration at the Van Gogh museum was a cluster… I didn’t mind the lines waiting to pick up the scavenger hunt card, or to turn them in for the promo card, but the merchandise shop was a complete DISASTER. It was like a shark feeding frenzy. #Pokemon pic.twitter.com/eheSU3CePC

— Wheremagicbegins (@KProkopiak) September 28, 2023