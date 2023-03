Luego de semanas de rumores e incertidumbre, este jueves finalmente se anunció la cancelación de la Electronic Entertainment Expo, más conocida como E3.

La que era considerada la conferencia de videojuegos más grandes del mundo, estaba programada para realizarse entre el 13 y 16 de junio en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los organizadores del evento comenzaron a experimentar una serie de complicaciones luego de que tres de las grandes compañías dedicadas a los videojuegos, Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) y Nintendo, decidieran no participar.

La primera empresa en tomar esta decisión fue Nintendo hace más de una década, sumándosele Sony el año previo a la pandemia y este 2023 Microsoft. La mayoría ahora realiza eventos individuales, ya sea de forma presencial, virtual o híbrida.

A ellos se sumaron Sega, Tencent y Ubisoft, quienes esta semana confirmaron que no participarían del evento. Ubisoft anunció su presencia en febrero, pero este lunes señalaron que “se moverían en una dirección diferente” y que tendrían su propio evento.

Desde la organización manifestaron que la exposición “no ha cosechado el interés necesario para ejecutarlo de una manera que muestre el tamaño, la fuerza y el impacto de la industria“.

Kyle Marsden-Kish, vicepresidente global de ReedPop, aseguró que “ha sido una decisión difícil por todo el esfuerzo que nosotros y nuestros socios hemos dedicado a hacer posible este evento, pero hemos tenido que hacer lo que es correcto para la industria y lo que es correcto para el E3“.

E3 2023 is officially canceled. Kyle Marsden-Kish, the Global VP of Gaming at ReedPop, issued this public statement on behalf of the ESA:

