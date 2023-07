La popular saga Payday anunció que la anticipada tercera entrega de su título tendrá una beta cerrada gratuita en la que los jugadores podrán probarlo en la antesala a su estreno oficial programado para septiembre.

En su cuenta de Twitter, los desarrolladores del videojuego anunciaron que la beta estará disponible desde el 2 al 7 de agosto.

Dicho acceso anticipado solo estará disponible para PC y la última generación de consolas Xbox.

Heisters, you say you'd do a lot of things for a chance to play PAYDAY 3 early. But would you go to prison? Apply now for a chance to do time to get time.https://t.co/5prMjpVNh0 #PAYDAY3 #DoTimeGetTime pic.twitter.com/GRQlqaaGZw

— PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) July 25, 2023