(EFE) – Baldur’s Gate III se hizo con el BAFTA al mejor videojuego de 2023, en la vigésima edición de estos premios celebrada en Londres y que dejó unos galardones bastante repartidos entre los nominados.

Con este, el juego de rol de Larian Studios sumó cinco premios —mejor narrativa, mejor interpretación en rol secundario para Andrew Wincott, mejor juego votado por el público y mejor música— de las siete categorías a las que optaba en un año de grandes lanzamientos en el sector de los videojuegos.

The team behind Baldur's Gate 3 take to the stage as they celebrate their win for Best Game🏆 #BAFTAGamesAwards pic.twitter.com/eYH9bdCtjZ

A ocho nominaciones optaba Alan Wake 2, de Remedy Entertainment, que finalmente obtuvo dos de ellas: mejor realización de audio y mejor realización artística.

Marvel’s Spider-Man 2 de Insomniac Games, otro de los favoritos con nominaciones en ocho categorías, se quedó tan solo con un galardón, el de mejor interpretación en rol principal para el actor Nadji Jeter, por su papel de Miles Morales.

También fueron premiados Super Mario Bros. Wonder (mejor multijugador y mejor juego familiar), Viewfinder (mejor juego británico y nueva propiedad intelectual) o Hi-Fi Rush (mejor animación), entre otros.

Baldur’s Gate 3 takes home 5 awards across Narrative, Music, Performer in a Supporting Role, Best Game, and the Player’s Choice award at the #BAFTAGamesAwards!

We are so proud of our entire team – none of this would have been possible without their hard work and dedication! pic.twitter.com/ij4Euo0VkN

— Larian Studios (@larianstudios) April 11, 2024