¡Es el mejor que nadie más! Este viernes, Ash Ketchum se convirtió por primer vez en campeón mundial de Pokémon a más de 25 años desde que se estrenó la serie en Japón.

El entrenador de Pueblo Paleta obtuvo el primer lugar en el Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación tras vencer al campeón de la liga de Región de Galar, León.

El paso del eterno niño de 10 años por el campeonato estuvo lleno de complejos momentos en las batalles, donde se tuvo que enfrentar a Steven, campeón de la Región de Hoenn; y a Cynthia, campeona del Alto Mando de Sinooh.

Finamente, el duelo entre León y el protagonista de la serie estuvo marcado por un intenso combate entre el Charizard de León y Pikachu.

Si bien Ash ya había obtenido el triunfo en la Liga Naranja y en la Liga de la Región de Alola -lo que le permitió poder participar en el Torneo de los Ocho Maestros-, este triunfo fue celebrado tanto por los seguidores de la serie como por conocedores de la saga, ya que es primera vez que el Ketchum consigue el sueño de ser el mejor entrenador del mundo.

La victoria de Ash fue celebrada también por la cuenta oficial de Pokémon, donde compartieron una fotografía donde aparece junto a su equipo que estuvo conformado por Dracovish, Gengar, Sirfetchd, Pikachu, Lucario y Dragonite.

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3

— Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022