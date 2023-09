(CNN En Español) – La compañía anunció su iPhone 15 de nivel básico de próxima generación, que ahora cuenta con una herramienta ampliada “Dynamic Island” que alberga alertas, notificaciones y otros controles, en lugar de la muesca. Anteriormente, la función solo estaba disponible en el iPhone 14 Pro.

Los teléfonos iPhone 15 incluyen estabilización de imagen actualizada para tomar fotografías y videos, optimización 2x ​​y retratos actualizados con colores más ricos y mejor rendimiento en condiciones de poca luz. También incluye modo cinematográfico 4K.

El iPhone 15s se envía con el procesador biónico A16, el mismo chip utilizado en el iPhone 14 Pro, con un motor neuronal que maneja tareas más complicadas, como transcripciones de mensajes de voz en vivo en el dispositivo, según la compañía.

El iPhone 15 tiene un chip de banda ultraancha para que pueda conectarse con otros dispositivos cercanos, como encontrar mejor amigos que comparten su ubicación en lugares concurridos o potenciar algunas de las funciones de iOS 17.

El iPhone 15 viene en 5 colores (blanco, negro, rosa, verde y amarillo) y en dos tamaños: el 6.1 para el iPhone 15 y el 6.7 para el iPhone 15 Plus.

Estas son algunas de sus características:

Los precios del iPhone 15 comenzarán en US$ 799

Apple dijo que el precio de su último modelo de iPhone 15 comenzará en US$ 799 y el del iPhone 15 Plus comenzará en US$ 899.

Un pequeño paso para acabar con el desorden de cables

Por fin, Apple elimina el puerto Lightning del iPhone 15 y adopta un cable de carga compatible con productos que no son de Apple. Un cable menos en tu mesilla de noche. Una cosa menos que olvidar al hacer la maleta para una escapada de fin de semana.

Pero la medida, acelerada por una orden regulatoria europea aprobada el año pasado, es en gran parte simbólica y llega años después de que la mayoría de los demás dispositivos cambiaran a USB-C. Y no contribuirá mucho a reducir las montañas de desechos electrónicos que se acumulan en todo el mundo.

Cuando la Comisión Europea aprobó la directiva el año pasado, citó dos motivos: en primer lugar, todo el mundo está de acuerdo en que es muy molesto tener tantos cables tirados por ahí. En segundo lugar, tener un cargador común para todos los dispositivos, ya sean fabricados por Apple, Samsung, Garmin o quien sea, “reduciría significativamente los desechos electrónicos“.

Sin embargo, en términos generales, el impacto sobre las montañas de desechos electrónicos globales probablemente será mínimo.

Cada año se generan alrededor de 66 millones de toneladas de desechos electrónicos, dice Ruediger Kuehr, director del Programa de Ciclos Sostenibles de la Universidad de las Naciones Unidas. Los cables de carga, afirmó, representan “unos pocos cientos de miles de toneladas”.

“Cuando miramos los números puros, es casi nada”, dijo Kuehr. “Sin embargo, creemos que es un paso muy importante para que la gente… sea consciente del problema al que nos enfrentamos”

La cámara del iPhone 15 ofrece modo retrato automático

Apple anunció actualizaciones de la cámara para el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, incluido el modo de retrato automático que puede detectar cuando hay una persona sola en una toma y HDR inteligente para capturar mejor a los animales.

La cámara del teléfono también contará con fotografías de súper alta resolución, un “modo de acción” para imágenes y un modo cinematográfico 4K para video.

Apple revela la línea iPhone 15 Pro con carcasa de titanio

La línea Pro de gama alta de Apple ahora es más ligera y resistente.

La compañía mostró el iPhone 15 Pro de 6,1 pulgadas y el iPhone 15 Pro Max de 6,7 pulgadas, ahora con una carcasa de titanio, la misma aleación utilizada en el Mars Rover. Los colores incluyen titanio blanco, plateado, azul y negro.