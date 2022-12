Luego de años de rumores, fue el mismo CEO de Apple, Tim Cook, quien reveló que la compañía utiliza sensores de cámara de la marca japonesa Sony.

Cook actualmente se encuentra de viaje por Japón, donde aprovechó de visitar a desarrolladores y a algunos socios, entre los que se encuentran Konami y Sony.

“Nos hemos asociado con Sony durante más de una década para crear los sensores de cámara líderes en el mundo para iPhone”, confesó el CEO en su cuenta de Twitter.

We’ve been partnering with Sony for over a decade to create the world’s leading camera sensors for iPhone. Thanks to Ken and everyone on the team for showing me around the cutting-edge facility in Kumamoto today. pic.twitter.com/462SEkUbhi

— Tim Cook (@tim_cook) December 13, 2022