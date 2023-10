Anime Expo Santiago reveló su variada parrilla de artistas internaciones que debutarán en 2024 en una nueva edición del festival.

El tradicional evento de anime, comics, mangas, música y videojuegos, se llevará a cabo la primera semana de febrero de 2024 en el Centro Cultural Estación Mapocho y sorprenderá a sus fans con un nuevo formato.

Festival musical: Anisong Matsuri

La convención, que se realiza desde 2002, presentó un nuevo concepto para 2024, denominado “Anime Expo Santiago – Anisong Matsuri”, que pondrá especial énfasis en los shows musicales.

“Uno de los mayores atractivos de AEX han sido nuestros invitados internacionales quienes, año a año, han entregado shows memorables para los asistentes al evento. Es por eso que, en esta ocasión, queremos poner el foco en las presentaciones musicales, convirtiendo a Anime Expo Santiago en un verdadero festival que celebre la música relacionada con la animación japonesa”, comentó Claudia Cabezas, productora general de Arcadia Libre Producciones.

Cartelera

El show, dirigido a todas las edades, contará con la presencia de siete artistas internacionales con intérpretes de Beastars, JoJo’s Bizarre Adventure, Little Witch Academia y Sword Art Online, entre otros.

En la primer jornada, todos los artistas se congregarán para realizar un show especial y así dar apertura al evento.

También, ese día, se presentará el dúo japonés nano.RIPE, que han colaborado con series como Hanasaku Iroha, Bakuman, The Devil is a Part-Timer, Non Non Biyori, entre otras.

El sábado se presentarán: Luna Haruna, YURiKA, Stereo Dive Foundation, quienes han participado en reconocidas series como Sword Art Online, Beastars, Little witch Academia, Shokugeki no Souma, entre otros.

El último día estará Ayumi Miyazaki, quien es el cantante oficial de Digimon. También participarán Coda (Kazusou Oda), quien es la voz de Jojo’s Bizarre Adventure, y ZAQ que ha interpretado temas para High School DxD, Trinity Seven, Shokugeki no Souma, entre otros.

Durante esos días habrá diversas actividades, como gastronomía, videojuegos, espacios para cosplays y más de 30 tiendas disponibles

¿Cuándo comprar las entradas?

La actividad se ejecutará entre el 2 y 4 de febrero y desde ya puedes adquirir tus entradas a través de Ticketchan.

Los valores van desde los $15.990 en preventa, hasta los $76.000.