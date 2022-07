Alan Grant, legendario escritor conocido por participar en los cómics de Batman, Juez Dredd y Lobo, entre otros, falleció a los 73 años. La noticia fue revelada por su esposa Susan a través de Facebook.

El artista escocés formó parte de la llamada “Invasión Británica” del cómic estadounidense en la década del ’80, que trajo a figuras como Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis, Dave Gibbons y Grant Morrison.

Ya en Estados Unidos, Batman acaparó la mayor parte de su atención. Co-creó a personajes icónicos de la serie, tales como el Ventriloquist, Jeremiah Arkham, Mr. Zsasz, Ratcatcher, Amygdala y Anarky, entre otros.

A pesar de que estuvo enfermo durante algún tiempo, Grant siguió escribiendo. Sus últimos trabajos fueron para la editorial 2000 AD, donde realizó una historia del juez Anderson en 2018 y una historia de guerra en Battle Special en 2020.

Diversos escritores, dibujantes y editoriales, entre otros, lamentaron la noticia de su fallecimiento. “Fue un escritor prolífico que trajo nuestros personajes e historias a la página a través de su perspectiva única. Nuestras condolencias a su familia, amigos y fanáticos en todas partes”, escribieron desde Marvel.

Por su parte, desde la editorial 2000 AD señalaron que “Grant fue uno de los mejores escritores de su generación, combinando un buen ojo para el diálogo y la sátira política con una profunda empatía que hizo que sus personajes parecieran increíblemente humanos y completos”.

Marvel is saddened to learn of the passing of Alan Grant, a prolific writer who brought our characters and stories to the page through his unique perspective. Our condolences to his family, friends, and fans everywhere. pic.twitter.com/xO2BsAUi3F

— Marvel Entertainment (@Marvel) July 21, 2022