El pasado 12 de septiembre, Apple presentó sus nuevos Apple Watch Series 9 y Apple Watch Ultra 2, dos modelos que cuentan con funciones excepcionales y son los primeros productos de la compañía en ser neutros en carbono.

Una de las funciones que más llamó la atención fue el gesto de doble toque o Double Tap, el que se encuentra disponible en esta nueva generación de relojes.

Con esta tarea, los usuarios podrán controlar el Apple Watch usando solo la mano y sin necesidad de tocar la pantalla. Basta con tocar rápidamente dos veces el pulgar y el índice con el brazo en el que se lleva puesto el reloj para poder realizar distintas acciones muy comunes.

Pero, entre muchas personas surgió la duda: ¿qué diferencia tiene esta función con el AssistiveTouch?

AssistiveTouch permite a las personas con extremidades superiores diferentes, usar su reloj sin tener que tocar la pantalla o los controles.

Esto se debe a los sensores de movimientos integrados en el Apple Watch y al aprendizaje automático, que detecta diferencias sutiles en los movimientos de músculos y tendones para que uno pueda controlar la pantalla con gestos de la mano, como pellizcar o cerrar el puño.

Además, se combina el aprendizaje automático en el dispositivo con los datos de los sensores de movimiento integrados en el Apple Watch, como el giroscopio y el acelerómetro; permitiendo así responder llamadas, controlar un cursor de movimiento en la pantalla, acceder al Centro de Notificaciones y al Centro de Control, y más.

La ganadora del bronce en la prueba de 400 metros (T37) en los Juegos Parapanamericanos de Santiago 2023, Amanda Cerna, conversó con CNN Bits sobre esta característica, la que le ha permitido “hacer todo yo sola con el reloj desde la mano”.

“Siempre tenía que usar un cronómetro muy básico para poder hacer mi entrenamiento, porque el reloj yo lo tenía que llevar en la mano, no lo podía llevar en la muñeca porque no podía apretar los botones para poder empezar mi entrenamiento, para finalizar o tomarme las pausas. Entonces, esta funcionalidad del Apple Watch me ha ayudado muchísimo porque puedo hacer todo yo sola con el reloj desde la mano”.

Con el uso de AssistiveTouch, Amanda encontró “la comodidad de no tener que llevar el reloj en la mano y poder correr más libremente, sobre todo que hago velocidad y necesito también tener técnicas con la mano”.

“El hecho de llevarlo en la muñeca y hacer movimientos, porque el AssistiveTouch lo que hace es que yo con movimientos de mi misma mano derecha, que es la misma mano donde llevo el reloj, con gestos puedo avanzar, elegir o echar a andar las aplicaciones, volver atrás, poner a andar el cronómetro para también tomarme las pausas, y así mismo llevarlo en la muñeca e ir viendo el pulso, entonces eso también me ha dado mucha independencia en mis entrenamientos”, explicó la deportista.

Amanda describe que los movimientos que debe hacer con su mano “son muy básicos” para poder utilizar el Apple Watch. “Como que no tengo que problemarme la vida, sino que para elegir una aplicación o para bajar, solamente tengo que juntar el dedo pulgar y el índice, entonces así voy bajando hasta la aplicación. Si me paso y quiero retroceder son dos taps. Cuando ya escojo una aplicación, solamente tengo que hacer mi mano un puño, no tengo que hacer absolutamente nada más”.

“Son supersencillos, entonces no tengo que estar como moviendo mi mano tanto rato ni nada de eso. Son solo cuatro movimientos con lo que hago todo“, enfatizó.

Revisa cómo usar AssistiveTouch en tu Apple Watch