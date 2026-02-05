“Zara me acusó de robo”: Clienta de Parque Arauco denuncia falsa imputación por parte de guardias de la tienda

La situación fue relatada en una denuncia a través de redes sociales, en la que la afectada asegura que los trabajadores de la tienda nunca le dieron una respuesta y que no querían devolverle la boleta luego que hubiera ocurrido el malentendido.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @shak.shak490 relató una situación que vivió luego de comprar en la tienda Zara, ubicada en Parque Arauco, en la comuna de Las Condes.

En el registro que compartió, se puede ver cómo luego de salir del lugar, un funcionario de Zara estaba revisando sus pertenencias, en compañía de un guardia de seguridad.

En su relato, la mujer señala que “fui a Zara del Parque Arauco. Al salir, el guardia me detuvo porque su máquina digital le decía que yo llevaba dos camisas de hombre sin pagar“.

“Mucho tiempo se demoró en llamar al cajero y al supervisor. Yo estaba muy nerviosa cuando llegaron. Empezaron a buscar, que yo (supuestamente) tenía dos camisas que no pagué”, añadió ella.

En esa misma línea, relató que “yo, en mi desesperación, di vuelta mi bolso en el suelo y empezaron a revisar. Yo siempre pregunté ‘¿Dónde están las dos camisas? ¿Dónde están?'”.

“Nunca me dieron una respuesta y finalmente no querían entregarme mi boleta. Me fui emocionalmente mal”, sentenció la mujer en el video que tiene más de un millón de reproducciones hasta el cierre de esta edición.

Puedes ver el video completo grabado en Zara a continuación: