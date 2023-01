(CNN) – La última hazaña del creador de contenidos consistió en pagar las operaciones de cataratas de mil personas ciegas y casi ciegas que no podían permitírselo.

“Estamos curando la ceguera de mil personas“, dice MrBeast -cuyo nombre real es Jimmy Donaldson– en un vídeo publicado el sábado 28 de enero en su canal de YouTube, que ya lleva más de 60 millones de visitas.

El vídeo muestra conmovedoras imágenes del antes y después de pacientes que ven con nitidez tras terminar la operación. El YouTuber también hizo donaciones en efectivo y otros regalos.

Jeff Levenson, oftalmólogo y cirujano, trabajó con Donaldson para realizar la primera ronda de cirugías en Jacksonville (Florida). Levenson coordina desde hace más de 20 años el programa “Gift of Sight”, que ofrece cirugía gratuita a pacientes sin seguro que están legalmente ciegos debido a cataratas.

“La mitad de los ciegos del mundo son personas que necesitan una operación de 10 minutos“, dice Levenson en el vídeo, refiriéndose a la cirugía de eliminación de cataratas.

El médico explicó a CNN que se inspiró para ayudar a la gente a acceder a la cirugía de cataratas después de someterse él mismo a una operación de esta clase.

“En los días y semanas posteriores a mi propia operación de cataratas, me quedé atónito por lo brillante, bello y vívido que era el mundo”, dijo. “Pero me impactó la idea de que hay cientos de millones, probablemente 200 millones de personas en todo el mundo, ciegas o casi ciegas por cataratas y que no tienen acceso a la cirugía“, explicó.

Levenson recibió una llamada de un miembro del equipo de Donaldson en septiembre. “Nunca había oído hablar de MrBeast”, dijo. “Así que estuve a punto de colgar. Pero gracias a Dios no colgué”.

Empezaron llamando a albergues para indigentes y clínicas gratuitas, para así crear una lista de pacientes de la zona de Jacksonville que necesitaban operarse de cataratas, pero no podían permitírselo. Llegaron a tener un grupo de 40 pacientes, y Levenson realizó todas las operaciones en un solo día, empezando a las 7 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde.

El profesional de la salud indicó que los pacientes se mostraron “incrédulos de que alguien de verdad los buscara para rescatarlos de la ceguera, y luego tuviera la amabilidad y generosidad de espíritu de ofrecerles la cirugía”.

También puso en contacto al equipo de Donaldson con SEE International, de la que es director médico. Esta organización sin fines de lucro ofrece atención oftalmológica gratuita en todo el mundo a pacientes necesitados. La organización ayudó a Donaldson a llegar a más pacientes, para un total de mil cirugías realizadas en unas tres semanas. El vídeo muestra a personas operadas en Jamaica, Honduras, Namibia, México, Indonesia, Brasil, Vietnam y Kenia.

Levenson dijo que espera que el vídeo y la generosidad de Donaldson inspiren “un esfuerzo concertado para acabar con la ceguera innecesaria“.

“Si MrBeast consigue encender el fuego, y si conseguimos apoyo gubernamental y privado, podremos acabar con la mitad de toda la ceguera del mundo”, afirmó. “Sin tanto coste, y con increíbles ganancias en productividad y potencial humano“.