Las pasarelas no solo son para modelos de alta costura, sino que también para los perros que han demostrado su talento en distintas exhibiciones. Así fue en el estado de Florida, Estados Unidos, con el desfile de los perritos “salchicha” que se hace año a año.

El desfile es conocido como Wienerpalooza y reunió cerca de 150 mascotas, en la localidad de Key West.

Inicialmente la idea era congregar solamente a perritos salchichas, pero esta nueva versión se han sumado perros de diversos tamaños, así como también de diversas razas y mestizos. Lo importante en este evento es el disfraz y la destreza para mostrarse ante el público, de hecho, hay perritos que visten con trajes de lentejuelas, otros usan gorros y también algunos prefieren vestirse de completo.

El propósito de esta actividad es recaudar fondos para refugios de animales y va destinado a una organización sin fines de lucro que se dedica atender a perros y gatos que han sido abandonados.

Sometimes you go to Key West on vacation. Sometimes you end up in the middle of Wienerpalooza. The annual Key West dachshund walk. My sisters dogs crashed the party…#WhenInRome pic.twitter.com/nUXusuZfZF

— Tony Ranchino (@Ranchino) January 22, 2023