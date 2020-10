El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, le escribió al actor Leonardo DiCaprio para informarle sobre el avance en el trabajo de protección de especies amenazadas, como la rana del río Loa.

La autoridad se comunicó con el también activista ambiental a través de su cuenta de Twitter, donde le indicó que “tenemos buenas noticias para el ecosistema y la protección de especies amenazadas. Esta semana nacieron 200 crías de ranas del Loa en el Zoológico Nacional”.

Ward aseguró que se trata de “un paso importante en nuestro compromiso de proteger la fauna nativa”.

El motivo de lo anterior es que el año pasado DiCaprio elogió a Chile por su campaña para salvar a esta especie, que se encuentra en peligro hace algunos años.

En esa ocasión, la estrella utilizó el hashtag #SalvemosLasRanitasDelLoa para pedir al gobierno chileno que se prohibiera la extracción de agua de su hábitat, que se restauren los arroyos, se declare la zona como santuario protegido, y se conserven las otras especies.

Hi @LeoDiCaprio! We have great news for the world environment and for the preservation of endangered species.This week 200 Loa Water Frogs were born in the National Zoo of #Chile. An important step that reinforces our commitment with the protection of native fauna #SaveTheLoaFrog pic.twitter.com/1Vw9smlj9h

