¿Volar sigue siendo seguro? Esto dicen los expertos

El accidente de este viernes en Filadelfia, la colisión entre un avión y un helicóptero del miércoles, además de los mortales accidentes de Jeju Air y Azerbaijan Airlines en diciembre, han planteado dudas sobre la seguridad.

(CNN) – Este viernes, una ambulancia aérea con 6 mexicanos a bordo se estrelló en un barrio del noreste de Filadelfia, siendo este el más reciente en una serie de incidentes globales que han puesto en alerta a muchos viajeros aéreos.

Este accidente de suma a la colisión en el aire el miércoles por la noche sobre el río Potomac cerca de Washington, del que no hay sobrevivientes, y a los mortales accidentes de Jeju Air y Azerbaijan Airlines en diciembre y aproximadamente un año después de una alarmante explosión de un panel de puerta de Boeing y una incendiaria colisión en la pista en Japón. Y en 2023, una serie de casi colisiones en aeropuertos de EE. UU. impulsó la creación de un nuevo equipo independiente de revisión de seguridad.

La ansiedad en torno a volar ha aumentado y no injustificadamente. Entonces, ¿deberían los pasajeros estar preocupados?

“No sé si los pasajeros deberían estar preocupados, pero creo que es importante que el público viajero exprese su opinión y exija que el Gobierno y las diferentes entidades hagan todo lo posible para que los viajes aéreos sean lo más seguros posible”, dijo Anthony Brickhouse, un experto en seguridad aérea basada en EE.UU.

Pero incluso teniendo en cuenta accidentes graves, “estadísticamente hablando, estás más seguro en tu vuelo que si estuvieras conduciendo tu auto al aeropuerto”, dijo Brickhouse, quien tiene décadas de experiencia en ingeniería aeroespacial, seguridad aérea e investigación de accidentes.

“Los viajes aéreos siguen siendo el modo de transporte más seguro”, agregó.

Una tendencia inquietante

Dejar que los investigadores hagan su trabajo para averiguar qué salió mal y aconsejar sobre qué se debe hacer de manera diferente es esencial, dijo Brickhouse, señalando que el organismo investigador —la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés)— no tiene autoridad reguladora.

Las recomendaciones de seguridad que surgen de las investigaciones de la NTSB deben ser aceptadas e implementadas por otras agencias como la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), y no siempre son adoptadas o pueden tardar años en implementarse. “Así que definitivamente ese vacío necesita ser cerrado”, dijo Brickhouse.

Si bien es demasiado pronto para saber con precisión qué factores contribuyeron a la tragedia del miércoles (la colisión de un avión y un helicoptero), Brickhouse afirmó que ha visto una tendencia preocupante.

“Cuando me enteré de la noticia, te diré, obviamente estaba triste, pero no estaba sorprendido”, dijo, señalando la serie de situaciones de riesgo en los aeropuertos de EE.UU. en los últimos años.

“Y en seguridad, identificamos tendencias… algo que ocurre una y otra vez. Y en el mundo de la seguridad, si sigues teniendo situaciones de riesgo, eventualmente vas a tener una (colisión) en el aire”, aseveró.

La serie de situaciones en los aeropuertos de EE.UU. a principios de 2023 llevó a la Administración Federal de Aviación a crear un equipo independiente de revisión de seguridad. Su informe final de noviembre de 2023 citó inconsistente financiamiento, obsoleta tecnología, torres de control aéreo con escaso personal y onerosos requisitos de capacitación entre los problemas que “hacen insostenible el nivel actual de seguridad”.

La agencia anunció algunas acciones inmediatas relacionadas con la contratación y capacitación de nuevos controladores aéreos. La prolongada escasez de controladores sigue poniendo presión sobre el espacio aéreo de EE.UU.

En el momento de la colisión del miércoles en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, un controlador aéreo estaba trabajando en dos posiciones de torre diferentes y manejaba tanto el tráfico local como el de helicópteros, comentó una fuente de control aéreo a CNN. La fuente describió la configuración como no inusual. Sin embargo, The New York Times reportó que un informe preliminar interno de la FAA dice que la dotación de personal “no fue lo habitual para el momento del día y el volumen de tránsito”.

“Excepcionalmente seguro”

A pesar de los desafíos en curso, las estadísticas de seguridad son reconfortantes.

“Esto fue una aberración horrible, pero fue una aberración”, dice Guy Gratton, profesor asociado de aviación y medio ambiente en la Universidad de Cranfield y piloto comercial en el Reino Unido y EE.UU.

En su informe de seguridad más reciente, la IATA, la asociación comercial de las aerolíneas del mundo, calificó a 2023 como “un año excepcionalmente seguro”, con un total de 30 accidentes en el sector de la aviación comercial.

Entre los aviones jet no hubo accidentes fatales ni pérdidas de fuselaje en 2023, lo que resultó en una tasa de riesgo de fatalidad “récord-bajo” de 0,03 por millón de sectores.

“En promedio, una persona tendría que viajar por aire todos los días durante 103.239 años para experimentar un accidente fatal”, dice el informe.

Un accidente en 2023, que involucró a un avión turbohélice de Yeti Airlines, resultó en 72 muertes. Eso marca una disminución de cinco accidentes que causaron 158 muertes en 2022.

La IATA publicará su informe de 2024 en febrero o marzo de este año, dijo un portavoz.

Sin embargo, una investigación fuente de Bloomberg sugiere que 2024 fue el año más mortal para la aviación desde 2018. Más de 500 personas murieron en 2018 en accidentes de avión, incluido el accidente de Lion Air, el primero de dos accidentes causados por problemas con los aviones Boeing Max.

IATA dijo en su informe de seguridad de 2023 que la industria ha mejorado su desempeño de seguridad general en un 61% durante los últimos 10 años.

Un estudio coautorado por Arnold Barnett, profesor de estadísticas en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, destaca la mejora sustancial de la seguridad en la aviación a lo largo de muchos años.

El principal dato a tener en cuenta es que en el período entre 2018 y 2022, el riesgo de muerte mundial por embarque fue de uno en 13,7 millones. Para poner eso en contexto, hay una probabilidad mucho mayor de ser asesinado en un ataque de tiburón o dar a luz a cuatrillizos, que morir en un accidente aéreo.

Eso también es una mejora significativa respecto al periodo de 2008 a 2017, donde el riesgo era de uno en 7,9 millones, y una caída dramática en comparación con el periodo de 1968 a 1977, donde el riesgo era de una muerte cada 350.000 embarques.

El último medio siglo ha visto un gran progreso, dice Barnett.

“Ahora tenemos alrededor de 1/38 de probabilidades de morir en un accidente de avión en comparación con los niveles de finales de los años 60 y 70”.

Brickhouse es optimista de que la tragedia de esta semana traerá a la luz las debilidades en el sistema de aviación actual.

“Y, con suerte, poner el foco y la atención en esas debilidades nos dará una buena oportunidad para mejorar en cualquier área en la que necesitemos mejorar”.

Gratton está de acuerdo. “Obviamente, los sistemas fallaron”, dice sobre el accidente de esta semana. Si bien se niega a especular sobre lo ocurrido hasta que salgan los informes oficiales, dice que en un mes veremos las recomendaciones preliminares para la prevención de futuros accidentes.

“Esas recomendaciones se implementarán inmediatamente en EE.UU. y probablemente algunas se implementen bastante rápido después en el resto del mundo, y el simple hecho de que eso ocurra es la razón por la cual la aviación es tan segura”, dice.

Contrasta la respuesta global de la aviación a los accidentes de avión con cómo se ven otros tipos de accidentes en la secuela.

“Si hubiera un accidente de carretera fuera de tu casa y 20 personas murieran, ¿habría un informe adecuado en un año, con recomendaciones implementadas en todo el país? No, porque no es ni de lejos tan robusto como el sistema de transporte aéreo, que investiga problemas, publica y utiliza recomendaciones cuando algo sale mal. Eso, fundamentalmente, es por lo que la aviación es tan segura”.

Aprendiendo de los errores

No todo es tranquilizador. Tanto Gratton como Geoffrey Thomas, editor del sitio web de aviación 42.000 Feet y anteriormente fundador de AirlineRatings, el primer sitio web en clasificar aerolíneas por seguridad, coinciden en que los tres accidentes comerciales fatales del último mes — Jeju Air, Azerbaijan Airlines y ahora American Airlines — son simbólicos de un paisaje de aviación cambiante, con cielos más congestionados y zonas de guerra en expansión.

Gratton también dice que hay una cuestión de “normalización de la desviación” en el accidente de Washington, la idea de que las personas e instituciones pueden empezar a tomar atajos en lugar de seguir las reglas.

“El equivalente obvio es que hasta 1912 era normal navegar a toda potencia a través de los campos de iceberg en el Atlántico Norte”, dice. Después del hundimiento del Titanic, esta práctica se detuvo.

“Pero es 2025, no 1912; lo que deberíamos hacer es mirar hacia adelante, observar los eventos que casi fueron accidentes, las probabilidades estadísticas y usar eso para diseñar lo que hacemos”, dice. “Cuando no haces eso y continúas con una práctica insegura, llamamos a eso normalización de la desviación. Creo que hay un caso razonable para decir que eso ocurrió aquí”.

No cree que se hubiera permitido que un helicóptero transite a un nivel bajo debajo de un avión en aproximación para aterrizar en el Aeropuerto Heathrow de Londres, por ejemplo.

El corredor de helicópteros que estaba en uso en el momento de la colisión en el aire de esta semana ha sido cerrado indefinidamente por la FAA, dijo un funcionario de la agencia a CNN.

Mientras tanto, Thomas tiene palabras elegidas para los políticos estadounidenses.

“Mi opinión es que el Congreso de EE.UU. ha estado constantemente privando a la FAA de los fondos que necesita, por lo que el sistema estadounidense de supervisión y control del tráfico aéreo no es tan bueno como podría ser”, dice. “A menudo se ve casi un acontecimiento anual en el que están peleando [por financiamiento]”.

Tan recientemente como en julio de 2024, grupos de aviación instaron al Congreso a cubrir los déficits de financiamiento de la FAA.

“Ahora hay un juego de culpas, pero la realidad es que tanto los republicanos como los demócratas han privado a la FAA de los fondos que necesita para tener el mejor sistema de control del tráfico aéreo del mundo”, dice Thomas. “Es un gran sistema; este es el primer accidente desde 2009 y el más fatal desde 2001, pero ¿es el mejor? No.”

Sin embargo, ambos reiteran que volar sigue siendo la forma de transporte más segura.

“Las personas tienden a pensar en el vuelo que los lleva a su destino como algo único, pero la realidad es que hay más de 100 mil vuelos comerciales al día en todo el mundo, por lo que es extraordinariamente seguro”, dice Thomas.

“Volar es increíblemente seguro”, dice Gratton. “Y todos los procesos implementados a lo largo de muchos años para hacerlo lo más seguro posible siguen allí”.