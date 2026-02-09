Vitamina E en verano: el antioxidante clave para proteger la barrera cutánea del rostro

El verano es una de las estaciones más desafiantes para la piel del rostro. La exposición prolongada al sol, las altas temperaturas, el sudor, el cloro de las piscinas, la sal del mar y la contaminación ambiental favorecen la deshidratación y debilitan la barrera cutánea, lo que puede traducirse en sequedad, sensibilidad y signos prematuros de envejecimiento.

Frente a este escenario, dermatólogos y especialistas en cuidado facial coinciden en la importancia de ajustar la rutina de skincare durante los meses de calor, priorizando fórmulas livianas, altamente hidratantes y con activos antioxidantes. En ese contexto, la vitamina E se posiciona como uno de los ingredientes más recomendados para proteger y fortalecer la piel en verano.

El impacto del verano en la barrera cutánea

La barrera cutánea cumple un rol esencial al mantener la hidratación y proteger la piel de agresores externos. Sin embargo, durante el verano, factores como la radiación UVA y UVB y la deshidratación ambiental aumentan la pérdida de agua transepidérmica, debilitando esta función protectora. Cuando esto ocurre, la piel se vuelve más vulnerable a la irritación, la resequedad y el envejecimiento prematuro.

Vitamina E: un antioxidante clave en el skincare estival

La vitamina E es uno de los antioxidantes más utilizados en dermatología cosmética por su capacidad de proteger la piel frente al daño provocado por el sol y la contaminación, ayudando a combatir el estrés oxidativo y a reforzar la barrera cutánea.

Durante el verano, las cremas hidratantes en gel ganan protagonismo por su textura ligera, rápida absorción y efecto refrescante, permitiendo una hidratación profunda sin sensación pesada. En esta línea, The Body Shop Chile destaca su Crema en Gel Hidratante de Vitamina E, formulada con ácido hialurónico y ácido poliglutámico, ingredientes que ayudan a atraer y retener la humedad en la piel incluso en condiciones de calor extremo.

Skin Barrier Care: la tendencia que marca el 2026

El cuidado de la barrera cutánea, conocido como Skin Barrier Care, se consolida como una de las principales tendencias en skincare durante 2026. La incorporación de antioxidantes como la vitamina E y texturas livianas responde a la creciente búsqueda de productos que fortalezcan la piel y la protejan del estrés ambiental.

Recomendaciones de uso en verano

Se recomienda aplicar la crema hidratante por la mañana sobre la piel limpia, antes del protector solar, reaplicar según necesidad en días de calor intenso y utilizarla también por la noche para ayudar a restaurar la hidratación facial.

En una temporada marcada por una mayor exposición ambiental, elegir productos que protejan la barrera cutánea y aporten antioxidantes se vuelve clave para mantener la piel del rostro saludable, hidratada y protegida durante todo el verano.