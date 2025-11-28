Tendencias katy perry

Veterano en situación de discapacidad deberá pagar más de 1,8 millones de dólares a Katy Perry tras larga batalla legal

Por CNN Chile

28.11.2025 / 14:51

Un juez confirmó el pago a la cantante tras una larga batalla legal por la compra de una mansión en Montecito, donde el veterano Carl Westcott alegó incapacidad mental al firmar el contrato.

La cantante Katy Perry recibirá 1,8 millones de dólares del veterano de guerra discapacitado Carl Westcott de 86 años tras una disputa legal por la compra de una mansión en Montecito, California.

El conflicto surgió en 2020 cuando Perry y su expareja Orlando Bloom acordaron comprar la propiedad por 15 millones de dólares, pero Westcott intentó retractarse alegando que estaba incapacitado por medicamentos tras una cirugía mayor.

Un juez falló en mayo de 2024 que Westcott “estaba en su sano juicio” al firmar el contrato y ordenó el pago por daños derivados del retraso en la transacción.

Detalles del fallo judicial

Según reportó NME, la compensación incluye 2,7 millones por alquiler durante el cierre retrasado, menos capital retenido e intereses perdidos. El juez limitó los costos de reparaciones a 259.581 dólares, cifra que Westcott había propuesto, rechazando la demanda inicial de Perry por 1,3 millones.

El mánager de la artista, Bernie Gudvi, puede deducir el pago de los 6 millones pendientes del precio de compra, mientras una audiencia del 30 de diciembre permitirá impugnar el fallo. Westcott, quien padece la enfermedad de Huntington, enfrenta además otros problemas de salud que complicaron el caso.

