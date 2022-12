Veganuary, la campaña mundial para probar el veganismo durante el mes de enero, abrió sus inscripciones para sumarse al desafío en 2023. Para esta nueva versión de “Enero Vegano”, la organización, presente en todo el mundo y con una activa campaña en Latinoamérica, busca concientizar acerca de los efectos positivos de llevar una alimentación basada en plantas tanto para el planeta, y detener los efectos del cambio climático, como para los animales.

¿En qué consiste? Veganuary proporciona toda la información y el apoyo práctico para que la transición al veganismo sea lo más fácil y agradable posible a lo largo del mes. Los participantes pueden inscribirse en Veganuary.es y luego se les apoya a través de una serie de correos -uno diario durante todo enero- con diferentes contenidos, información y recetas para implementar este cambio de alimentación.

Asimismo, quienes se sumen al desafío recibirán un libro digital de inicio con toda la información básica necesaria sobre veganismo y también uno de cocina con recetas de reconocidas celebridades como Anitta, la galardonada cantante brasileña y artista del momento, que busca envolver a todos los participantes con sus deliciosas recetas veganas. Otras celebridades que comparten sus recetas este año son Xuxa, Evanna Lynch, Alicia Silverstone y la Dra. Jane Goodall.

Además, reconocidos rostros locales estarán apoyando “Enero Vegano”, como Eliana Albasetti y Wilma González en Chile; Kathy Moscoso en Colombia; Gastón Pauls, Liz Solari, Gerardo Chendo y Leo Montero en Argentina; Marco Antonio Regil en México; Xuxa y Hana Khalil en Brasil. A nivel global, también se unen nuevas embajadoras como Lucy Watson, ex estrella de la serie británica Made in Chelsea y Femke Janssen, estrella de X-Men y Taken.

“Poner tus esperanzas en acción”

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, aseguró que “cada vez son más las personas que han tomado conciencia de que el futuro tanto de los animales como del planeta está en nuestros platos, en nuestra comida, y el veganismo está tomando cada día mayor relevancia”.

El director de la organización destacó que el desafío tiene por objetivo “motivar y apoyar a todos quienes quieren probar una alimentación basada en plantas para generar un cambio. Mucha gente ya lo ha hecho por el planeta, por su salud o por los animales. Veganuary está aquí para ayudarte a poner tus esperanzas en acción”.

En Latinoamérica, Veganuary tiene alianzas con organizaciones como EligeVeg en México, Animal Libre en Chile y Argentina y SOS Animales en Colombia.

Impacto global

Según datos de The Vegan Calculator, un mes de veganismo de una persona equivale a ahorrar más de 124 mil litros de agua y 273 kilos de CO2. Elementos determinantes para combatir el cambio climático.

Por ello, cada vez son más personas las que han decido cambiar su alimentación: casi 2,5 millones de personas, procedentes de casi todos los países del mundo, han participado oficialmente del “Enero Vegano” desde su lanzamiento en 2014. Con centros de campaña en Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, India y Reino Unido.