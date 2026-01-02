Usuarios denuncian que la IA Grok de X genera imágenes sexualizadas no consentidas de mujeres

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Suscriptores de X Premium utilizan la herramienta para crear versiones en bikini de fotos públicas, desatando reclamos por una violación a la privacidad.
(EFE) – Suscriptores de X Premium están utilizando la inteligencia artificial Grok para generar imágenes no consensuadas de personas -en su mayoría mujeres- en bikini o ropa interior, una tendencia que ha provocado reclamos globales para restringir la herramienta.
Usuarias como Samantha Smith demostraron cómo la IA transformó una foto pública suya en una imagen realista con un pequeño bikini negro, un hecho que calificó como “absolutamente asqueroso”.
La periodista Nandani Sotro exigió a la plataforma que “eliminen todo el contenido generado donde las fotos de mujeres fueron modificadas para que aparecieran en bikini o vestidos cortos sin su consentimiento”, argumentando que esto constituye una violación de la privacidad.
En medio de la polémica, el dueño de X, Elon Musk, alimentó el debate al publicar una imagen generada por Grok de sí mismo en bikini, que describió como “Perfecto”, en una irónica respuesta a las críticas.
