“Usted le cae mal a mi abuela”: La sincera confesión de un niño que sorprendió al presidente Boric y se volvió viral

En redes sociales, el video del momento ha recibido miles de visitas y comentarios.

En las últimas horas, un video se volvió viral en redes sociales: en él, un niño aprovecha un encuentro con el presidente Gabriel Boric durante un evento para “acusar” a su abuela.

El hecho ocurrió en el marco de una fiesta ciudadana organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el Museo Interactivo Mirador (MIM).

El registro, publicado en TikTok por la usuaria @xavieraignaacia, muestra al niño acercándose al Mandatario en medio del evento para decirle sin rodeos: “Usted le cae mal a mi abuela”.

La reacción del mandatario no se hizo esperar y, con tono calmado y una sonrisa, respondió: “Dile a tu abuela que le puede caer bien o mal el presidente y tiene todo el derecho a expresarlo siempre”.

“Pero dile que yo igual, en todo caso, tengo que trabajar para ella. Mándale un saludo”, agregó el jefe de Estado.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. “Con ese nieto para que enemigos”, “imagínate que tu nieto te acuse con el presidente”, fueron algunos de los comentarios dejados.

Mira el momento viral entre el presidente y niño