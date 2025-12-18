Una demanda alega que el hijo de John Travolta es el bisnieto biológico de Elvis Presley

Una presentación judicial sostiene que Riley Keough donó sus óvulos para la concepción de Benjamin Travolta, una acusación que los abogados de Priscilla Presley califican como "vergonzosa".

Una demanda judicial presenta graves acusaciones sobre los orígenes de Benjamin, el hijo de 14 años de John Travolta y la fallecida Kelly Preston. El documento alega que el adolescente sería en realidad el bisnieto biológico de Elvis Presley, producto de una donación de óvulos de su nieta, la actriz Riley Keough.

La demanda, presentada por ex socios comerciales de Priscilla Presley, cita al exmarido de Lisa Marie, Michael Lockwood, como la fuente de estas afirmaciones.

Una firme desmentida desde el entorno Presley

Según la demanda, compartida por NME, Lockwood afirmó que Travolta y Presley utilizaron primero óvulos de Lisa Marie, pero luego optaron por los de Riley Keough, quien recibió un pago y un automóvil a cambio.

Los abogados de Priscilla Presley, Marty Singer y Wayne Harman, rechazaron enérgicamente estas afirmaciones, calificándolas de “acusaciones escandalosas” y “vergonzosas” sin relación con el caso original. Aseguraron que esta estrategia busca causar dolor a la familia y será abordada en los tribunales.