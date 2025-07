“Una de las cosas que admiro de Chile”: Estadounidense destaca la responsabilidad económica de los chilenos y la comparó con la de su país

La estadounidense comparó la forma de llevar las finanzas en Chile con su país de origen.

En su canal de TikTok @julia_gringa_chile, la estadounidense expresó su admiración por la forma en la que los chilenos llevan sus finanzas y lo comparó con su país de origen.

“Cuando me mudé a Chile, no fueron solo los hermosos paisajes y la comida increíble lo que me sorprendió”, comienza relatando.

Y continúa: “También me sorprendió lo diferente que es la cultura en torno a las finanzas, es algo que noté de inmediato”

“La cultura chilena está muy enfocada en tener cuidado con las finanzas en el lugar del consumismo extremo que es tan normal en Estados Unidos“, destaca.

En ese sentido, la estadounidense destacó la cautela con la que en Chile se llevan las grandes compras y la capacidad de ahorro para enfrentar fechas especiales.

“Muchos chilenos se preparan para grandes gastos como la navidad. Ahorra por meses de anticipación“, cuenta.

Comparación con Estados Unidos

Luego de destacar la responsabilidad con la que los chilenos llevan sus finanzas, la tiktoker comparó lo vivido en Chile con su país de origen.

“En los Estados Unidos mucha gente solo usa la tarjeta de crédito para cosas como la navidad y luego lo pagan el resto del año, lo que no es realmente práctico”, detalla.

Finalmente, señala que en “Chile no hay ese empuje consumista obligándote a salir a comprar lo siguiente para mostrar que eres genial”