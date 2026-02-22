Tendencias Viña 2026

“Un caramelito para el alma”: Las reacciones que ha dejado en redes sociales la presentación de Gloria Estefan en Viña 2026

Por CNN Chile

22.02.2026 / 22:46

La artista cubanoamericana cerró la primera jornada del certamen con un show que repasó sus grandes éxitos, generando una ola de comentarios emocionados en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron su energía y trayectoria.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este domingo en la Quinta Vergara, tuvo en Gloria Estefan a una de sus grandes protagonistas.

La cantante, que regresó al certamen tras 43 años de su única presentación con Miami Sound Machine en 1983, ofreció un espectáculo que repasó sus grandes éxitos y encendió las redes sociales con reacciones de admiración y cariño.

La huella de Gloria en la noche inaugural

Usuarios de plataformas como X convirtieron su presentación en tendencia, destacando la energía de la artista a sus 68 años y su capacidad para conectar con un público transversal.

Sin embargo, algunos usuarios notaron pequeñas desafinaciones en la performance de Estefan, las cuales pueden ser atribuibles a un cansancio vocal atribuibles a su larga trayectoria. 

Mira las reacciones acá:

