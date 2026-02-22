“Un caramelito para el alma”: Las reacciones que ha dejado en redes sociales la presentación de Gloria Estefan en Viña 2026

La artista cubanoamericana cerró la primera jornada del certamen con un show que repasó sus grandes éxitos, generando una ola de comentarios emocionados en plataformas digitales, donde los usuarios destacaron su energía y trayectoria.

La primera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, celebrada este domingo en la Quinta Vergara, tuvo en Gloria Estefan a una de sus grandes protagonistas.

La cantante, que regresó al certamen tras 43 años de su única presentación con Miami Sound Machine en 1983, ofreció un espectáculo que repasó sus grandes éxitos y encendió las redes sociales con reacciones de admiración y cariño.

La huella de Gloria en la noche inaugural

Usuarios de plataformas como X convirtieron su presentación en tendencia, destacando la energía de la artista a sus 68 años y su capacidad para conectar con un público transversal.

Sin embargo, algunos usuarios notaron pequeñas desafinaciones en la performance de Estefan, las cuales pueden ser atribuibles a un cansancio vocal atribuibles a su larga trayectoria.

Mira las reacciones acá:

#ViñaDelMar2026 #Viña2026 #Viña26 Te puede o no gustar la música de Gloria Estefan, pero está dando una clase maestra de cómo el talento en la voz y la escritura era lo único que necesitabas para ser exitoso en la industria. Una leyenda #GloriaEstefan. Tremendo ejemplo. ❤️🥹 pic.twitter.com/M7nJplyw1C — Peachy Life! (@peachylife90) February 23, 2026

Gloria Estefan es una crack…. y voh conejor culiao queate en tu cueva, ese es tu lugar . #Viña2026 pic.twitter.com/hqYuQDmddP — O Diosa (@lafachazurda1) February 23, 2026

Gloria Estefan te amo! Cantas tan lindo y esa alegría que contagias es maravillosa!! #Viña2026 — Javiera Plaza Román (@Javi_Plaza) February 23, 2026

Gloria Estefan, un caramelito para el alma ❤️#Viña2026 — Rob (@Rob_Valdes) February 23, 2026

Me gustan algunas canciones de gloria estefan, pero siento que a veces se sale del tono (no es hate)#Viña2026 — 🄼🄰🅁🄲🄾🅂 (@Maarc0s_) February 23, 2026

Como me duele que Gloria Estefan desafine así mi canción favorita 🥲 #Viña2026 pic.twitter.com/xXR2biP5FU — OPEN HEARTS (@vicetias) February 23, 2026