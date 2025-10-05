Tulio Triviño llega a EE.UU. para el Tiny Desk de 31 minutos: Fecha, repertorio musical y detalles de la preparación

A través de un video compartido en las redes sociales de 31 minutos, Tulio Triviño anunció que ya se encuentra en Washington D.C. y se alista para su gran desafío como conductor: el Tiny Desk Concert de la National Public Radio.

El reconocido conductor Tulio Triviño, uno de los noticieros más influyentes de Chile, 31 minutos, ya está en Estados Unidos y se prepara para participar en el Tiny Desk Concert de la National Public Radio (NPR), en el marco del Mes de la Herencia Hispana.

“¡Amigos!, al fin he llegado a la ciudad de Washington D.C. y próximamente en el Tiny Desk de 31 minutos, no se lo pierdan”, expresó.

¿Cuándo ver el Tiny Desk de 31 minutos?

La esperada presentación se transmitirá este lunes 6 de octubre a través de la plataforma de NPR.

El origen de la invitación

Álvaro Díaz, uno de los creadores del programa, comentó en La Tercera que la invitación está vinculada al lanzamiento de una nueva película.

Para Pablo Ilabaca, compositor de las canciones de 31 minutos, el Tiny Desk “es una plataforma demasiado importante a nivel mundial y totalmente proporcional a lo popular que es el programa y su música en todo el continente latinoamericano”.

¿Qué esperar del Tiny Desk de 31 de Minutos?

El equipo de 31 minutos trabajó durante un mes para condensar su extenso y exitoso repertorio musical en apenas 20 minutos.

“Hay que generar esta dinámica que tenemos en vivo, que es la mezcla entre los títeres y los humanos”, explicó Díaz sobre la puesta en escena.

Uno de los mayores retos fue adaptarse al reducido espacio de la oficina de NPR, donde se graban los Tiny Desk.

“Tienes que empezar a inventar los espacios: dónde poner los títeres, los movimientos, la coreografía… y después, dónde nos metemos los humanos”, relató Díaz.

Para lograrlo, reconstruyeron un set con las mismas medidas de la oficina en un galpón del Barrio Matta en Santiago, replicando las luces, cámaras y disposición de los escritorios.

“Las medidas, las luces, las cámaras… todo, para saber qué pasa por el suelo, dónde nos vamos a poner y qué espacio queda debajo de los escritorios”, detalló Díaz

Sobre el reportorio, Díaz adelantó: “Tratamos de que fueran las canciones más emblemáticas. Buscamos que hubiera distintos solistas para mostrar una variada interpretación timbrística y siempre apoyamos al solista con el grupo coral. Obviamente, todos son hits”.