Tribunal italiano declara ilegales las subidas de precios de Netflix y ordena reembolsos a suscriptores

Un tribunal en Roma falló este 1 de abril a favor del grupo de defensa del consumidor Movimento Consumatori, que acusó a Netflix de incumplir las normas italianas al incrementar los precios de sus planes entre 2017 y 2024 sin justificación previa.

El fallo establece que las subidas constituyen una violación del código nacional de consumo, que prohíbe cambios unilaterales sin una razón válida declarada con antelación.

Reembolsos millonarios en juego

El tribunal dio a la plataforma 90 días para cumplir la sentencia, bajo amenaza de una multa de €700 por cada día de retraso. Los abogados del grupo calculan que un suscriptor Premium continuo desde 2017 tiene derecho a un reembolso de unos €500, mientras que un usuario Estándar recibiría cerca de €250.

Según reportó NME, Netflix confirmó su intención de apelar, lo que paralizaría cualquier compensación inmediata. La empresa aún no detalló los pasos a seguir ni el impacto financiero de la decisión.