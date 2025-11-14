Tribunal francés impone “arresto domiciliario” a gato por conducta antisocial y multa a su dueña

Remi, un felino naranja de Agde, enfrenta restricciones judiciales tras denuncias vecinales por daños a propiedad, mientras su propietaria podría pagar multas crecientes hasta 2.000 euros.

Un tribunal francés decretó medidas inusuales contra Remi, un gato naranja de Agde, prohibiéndole salir de su vivienda tras múltiples denuncias vecinales. La dueña, Dominique Valdés, ya enfrenta una multa de 1.250 euros por daños relacionados con el felino, incluyendo huellas en pavimento fresco y orina en un edredón.

La sentencia establece penalidades de 30 euros por cada nueva incursión del animal en la propiedad vecina, mientras una audiencia en diciembre podría elevar la sanción a 2.000 euros.

🇫🇷 French cat banned from going outside after neighbour’s complaint In southern France, a woman has been ordered by a court to keep her cat indoors after a neighbour complained the animal kept jumping into his garden. pic.twitter.com/FLqA5IA2wN — AFP News Agency (@AFP) November 13, 2025

Consecuencias conductuales y emocionales

Según reportó Bío bío Chile, Valdés reveló que el confinamiento ha generado cambios drásticos en Remi: “Se ha vuelto agresivo y ataca a mi perro”. La dueña admitió que el estrés del encierro la lleva a sobrealimentarlo, causando aumento de peso.

El caso, que comenzó a principios de 2025, ilustra los conflictos legales que pueden surgir entre vecinos por mascotas, transformando la vida de un animal doméstico en lo que su propietaria describe como “una especie de prisión” con consecuencias físicas y emocionales para el felino.