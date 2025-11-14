Tendencias gatos

Tribunal francés impone “arresto domiciliario” a gato por conducta antisocial y multa a su dueña

Por CNN Chile

14.11.2025 / 14:00

{alt}

Remi, un felino naranja de Agde, enfrenta restricciones judiciales tras denuncias vecinales por daños a propiedad, mientras su propietaria podría pagar multas crecientes hasta 2.000 euros.

Un tribunal francés decretó medidas inusuales contra Remi, un gato naranja de Agde, prohibiéndole salir de su vivienda tras múltiples denuncias vecinales. La dueña, Dominique Valdés, ya enfrenta una multa de 1.250 euros por daños relacionados con el felino, incluyendo huellas en pavimento fresco y orina en un edredón.

La sentencia establece penalidades de 30 euros por cada nueva incursión del animal en la propiedad vecina, mientras una audiencia en diciembre podría elevar la sanción a 2.000 euros.

Consecuencias conductuales y emocionales

Según reportó Bío bío Chile, Valdés reveló que el confinamiento ha generado cambios drásticos en Remi: “Se ha vuelto agresivo y ataca a mi perro”. La dueña admitió que el estrés del encierro la lleva a sobrealimentarlo, causando aumento de peso.

El caso, que comenzó a principios de 2025, ilustra los conflictos legales que pueden surgir entre vecinos por mascotas, transformando la vida de un animal doméstico en lo que su propietaria describe como “una especie de prisión” con consecuencias físicas y emocionales para el felino.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Bits Noticias tech de la semana: La inesperada colaboración de Apple con ISSEY MIYAKE, el nuevo monitor PlayStation de Sony y más
Trump ordena al Departamento de Justicia investigar vínculos de Jeffrey Epstein con Bill Clinton y otras figuras de alto perfil
La dictadura de Pinochet, latente en tres de los presidenciables con más opciones en Chile
Valve presenta la nueva Steam Machine: La consola que llevará los juegos de PC al televisor
Vuelve la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar: Revisa fechas, comunas y horarios
Se esperan hasta 36°C: DMC actualiza aviso y decreta alerta meteorológica por altas temperaturas