¿El fin de la calvicie? Tratamiento experimental de Harvard muestra resultados contra la caída del pelo en solo ocho semanas

Un tratamiento experimental desarrollado por una startup vinculada a la Universidad de Harvard ha mostrado resultados prometedores para revertir la caída del cabello, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

El hallazgo fue anunciado por el reconocido genetista y experto en longevidad David Sinclair, quien lidera parte de la investigación.

A través de su cuenta oficial en X, Sinclair reveló que un 31% de los participantes que probaron el nuevo producto —desarrollado por la empresa Pelage Pharmaceuticals— experimentaron un aumento de más del 20% en la densidad capilar en solo ocho semanas.

En contraste, aquellos que recibieron placebo no mostraron cambios significativos.

El tratamiento, conocido como PP405, consiste en una fórmula tópica diseñada para activar células madre dormidas en los folículos pilosos, responsables del crecimiento del cabello.

Se trata de un enfoque completamente regenerativo, que evita procedimientos invasivos o farmacológicos tradicionales.

El ensayo clínico de fase 2a fue doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, y se realizó en 78 hombres y mujeres de diversas características físicas.

Durante cuatro semanas, los voluntarios aplicaron el producto diariamente en el cuero cabelludo, siendo monitoreados durante un total de 12 semanas.

Según Sinclair, los resultados son “notablemente rápidos”, ya que los tratamientos actuales para la alopecia suelen demorar entre seis meses y un año en generar efectos visibles.

La clave del tratamiento, según los investigadores, estaría en el lactato, una molécula que se genera cuando las células producen energía sin suficiente oxígeno.

Sinclair explicó que un compuesto denominado UK-5099, que promueve la producción de lactato, aceleró de forma significativa el ciclo de crecimiento del cabello en estudios preclínicos.

Aunque no se ha confirmado la fórmula completa de PP405, el equipo sugiere que el mecanismo podría estar vinculado a la modulación metabólica de las células madre del folículo.

La caída del cabello afecta a más del 80% de los hombres y al 40% de las mujeres en algún momento de sus vidas, y las opciones de tratamiento siguen siendo limitadas.

Recent news claimed scientists at UCLA had solved hair loss. Is this true?

Let’s dive in 🧵 pic.twitter.com/CaKB65wgKy

— David Sinclair (@davidasinclair) July 3, 2025