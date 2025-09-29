Tragedia en parque de diversiones: El día en que una joven murió luego de que el carro de un juego mecánico se desprendiera

La historia cuenta que el 29 de julio de 1990 Roxana Alaimo había ido al parque a entretenerse, y decidió subirse al Matter Horn, un juego con carros que giraban a máxima velocidad.

Aunque hay tragedias que ocurrieron hace mucho tiempo, siguen estando presentes en el día a día de las personas.

Ese es el caso de la tragedia de Italpark, un parque de diversiones argentino, que en 1990 pasó de la entretención al luto, luego de que una joven muriera en sus instalaciones.

El parque, en sus inicios, fue considerado el más grande de la región, por sus más de 4.500 metros cuadrados de espacio y 35 atracciones. Pero una de ellas, terminaría con la vida de una chica de 15 años.

La historia cuenta que el 29 de julio de 1990 Roxana Alaimo había ido al parque a entretenerse, y decidió subirse al Matter Horn, un juego con carros que giraban a máxima velocidad.

Uno de ellos se desprendió, impactando contra las barreras protectoras. Murió de inmediato, por un traumatismo de cráneo. La amiga con la que andaba, sobrevivió milagrosamente, a pesar del golpe.

Lo más impactante vino después cuando, tras la tragedia, se reveló que la máquina nunca recibió revisión técnica alguna. Al final, el parque de diversiones fue clausurado.