Tendencias tony hawk

Tony Hawk sorprende a los 57 años con acrobacia en vivo durante stream de Kai Cenat

Por CNN Chile

28.09.2025 / 18:03

{alt}

El legendario skater sorprendió al público al realizar un backflip en vivo durante el Mafiathon 3 de Kai Cenat.

El ícono del skateboarding, Tony Hawk, volvió a dar que hablar al ejecutar un impecable backflip en el marco del Mafiathon 3, el maratón de transmisiones en vivo organizado por el popular streamer Kai Cenat

Con 57 años, Hawk demostró que su vigencia en las pistas sigue intacta, dejando atónitos a los espectadores y al propio anfitrión.

La reacción de Cenat, marcada por el asombro y la euforia, se volvió parte del espectáculo, amplificando el impacto del momento que rápidamente se volvió viral en Twitch y redes sociales.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Isabel Allende y el problema de transar libertades por seguridad: "No necesitamos una dictadura para eso"
Cadem: Evelyn Matthei acorta distancia con Kast y Kaiser supera a Parisi en intención de voto por primera vez con un 11%
Allende y los riesgos de derivas autoritarias: "Lo primero que atacan son los derechos de la mujer"
Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende
Patricio Toledo sufre infarto en pleno homenaje de la Universidad Católica: Fue reanimado y está estable
Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país