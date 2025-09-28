Tony Hawk sorprende a los 57 años con acrobacia en vivo durante stream de Kai Cenat

El legendario skater sorprendió al público al realizar un backflip en vivo durante el Mafiathon 3 de Kai Cenat.

El ícono del skateboarding, Tony Hawk, volvió a dar que hablar al ejecutar un impecable backflip en el marco del Mafiathon 3, el maratón de transmisiones en vivo organizado por el popular streamer Kai Cenat

Con 57 años, Hawk demostró que su vigencia en las pistas sigue intacta, dejando atónitos a los espectadores y al propio anfitrión.

La reacción de Cenat, marcada por el asombro y la euforia, se volvió parte del espectáculo, amplificando el impacto del momento que rápidamente se volvió viral en Twitch y redes sociales.