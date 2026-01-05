Timothée Chalamet rinde homenaje a Kylie Jenner durante su discurso en los Critics Choice Awards

Después de ganar el trofeo al mejor actor el domingo por la noche por su papel en "Marty Supreme", la estrella de 30 años se tomó un momento para expresar su amor por su pareja, Kylie Jenner, de 28 años.

(CNN) – Si bien ganar premios de actuación no es algo raro para Timothée Chalamet, hablar de su amada sí lo ha sido, hasta ahora.

Después de ganar el trofeo al mejor actor en los Critics Choice Awards 2026 del domingo por la noche por su papel en “Marty Supreme”, la estrella de 30 años se tomó un momento para expresar su amor por su pareja, Kylie Jenner, de 28 años.

“Y por último, quiero agradecer a mi pareja de tres años”, dijo sobre Jenner, quien observaba con cariño desde el público. “Gracias por nuestra fundación. Te quiero”.

Jenner respondió con un “Te amo” mientras Chalamet concluyó: “Gracias desde el fondo de mi corazón, muchas gracias”.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los premios. Christopher Polk/Variety/Getty Images

La pareja comenzó a generar especulaciones sobre una posible relación poco después de que fueron vistos interactuando en 2023 en el desfile de moda de Jean Paul Gaultier en París.

Jenner parece haber terminado recientemente su relación intermitente con el rapero Travis Scott, con quien comparte una hija, Stormi, que cumplirá 8 años el 1 de febrero, y un hijo, Aire (anteriormente Wolf), que cumplirá 4 años el 2 de febrero.

Ella y Chalamet han sido bastante reservados sobre su relación, y tan recientemente como en una entrevista de Vogue publicada en noviembre, él se negó a hablar de Jenner.

Pero la pareja parece estar relajándose un poco en lo que respecta a mantener su relación en secreto.

Durante el fin de semana, Jenner publicó fotos de ella apoyando a Chalamet en el Festival de Cine de Palm Springs en su cuenta verificada de Instagram y él deslizó los comentarios para ofrecer una rara respuesta.

“🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡”, escribió Chalamet, aparentemente en honor al vestido naranja que usó en el evento.