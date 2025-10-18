Timothée Chalamet recibe irónico premio “Chico blanco del año” y revela sus películas favoritas

El actor aceptó con humor el galardón en los premios Believe That mientras compartía sus títulos cinematográficos preferidos desde el set de filmación de Dune: Parte Tres.

Timothée Chalamet reaccionó con humor al recibir el premio “Chico blanco del año” en la primera edición de los premios Believe That, un evento de carácter satírico. El actor, nominado en dos ocasiones al Óscar, superó a figuras como Tom Cruise y Adam Sandler para obtener este peculiar reconocimiento.

Desde Budapest, donde filma Dune: Parte Tres con Denis Villeneuve, Chalamet participó mediante videollamada en la ceremonia. Durante su intervención, el actor compartió que sus películas favoritas son “Heat” de Michael Mann y “The Dark Knight” de Christopher Nolan.

Un discurso con humor característico

Según reportó NME, en su aceptación del premio, Chalamet mostró su lado más irónico al declarar: “Tengo que reconocer a todos los chicos blancos que allanaron el camino antes que yo”, mencionando específicamente a Justin Timberlake y Ed Sheeran.

Más tarde, en sus historias de Instagram, añadió otro mensaje donde prometía “inspirar a generaciones de chicos blancos por venir a ser completamente delirantes acerca de su identidad”.