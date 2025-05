Tiktoker se hizo reconocido por ser políglota: “¿De dónde eres? Apuesto a que puedo adivinar tu idioma”

Yuji Beleza, un japonés-irlandés de 27 años ha acumulado más de 2,7 millones de seguidores en Instagram, 3,6 millones en TikTok y otros 388.000 en YouTube, gracias a sus videos, donde aborda a desconocidos y les habla en su idioma materno.

(CNN) — “Disculpa, ¿de dónde eres? Apuesto a que puedo adivinar tu idioma”.

Cuando Yuji Beleza se pasea por las calles de Viena, no solo ve multitudes. Ve un desafío y una oportunidad para conectar.

En entrevistas espontáneas en la calle, el políglota japonés irlandés sorprende a los transeúntes con saludos en su idioma nativo, ya sea turco, swahili, kurdo, kazajo o zulú.

Con su amplia sonrisa y sus rápidos reflejos lingüísticos, Beleza se ha convertido en una sensación en redes sociales, acumulando más de 2,7 millones de seguidores en Instagram, 3,6 millones en TikTok y otros 388.000 en YouTube.

“Si hablas al menos algunas frases, es una gran manera de romper el hielo”, dice el joven de 27 años.

“Especialmente cuando utilizo frases que sorprenden a la gente, las que realmente importan en su idioma o cultura. Puedes conectar instantáneamente y conquistar sus corazones”, añade.

“No sabía a dónde pertenecía”

Beleza descubrió su habilidad para los idiomas —y el poder de un simple ‘hola’— desde temprana edad, gracias a su crianza multicultural.

Creció en Kioto, Japón, con una madre irlandesa que enseñaba inglés y hablaba cuatro idiomas —inglés, irlandés, japonés y español— y un padre japonés que trabajaba como guardia de seguridad.

“Mi hermana y yo aprendimos desde pequeños a intercambiar idiomas”, recuerda, y añade: “Creo que tenía una perspectiva bastante amplia desde joven porque siempre fui curioso y tenía muchas ganas de aprender sobre el mundo”.

Asistió a escuelas públicas locales en Kioto, donde era un buen estudiante, jugaba basquetbol y tenía amigos. Sin embargo, nunca se sintió completamente aceptado como japonés.

“Siempre me llamaban ‘extranjero’, porque era el único niño mestizo en la escuela”, dice él. “Tenía este sentimiento de que no sabía dónde pertenecía”.

A los 16 años, Beleza pasó un año formativo en el extranjero en Tipperary, en el corazón de Irlanda, para conectarse con la cultura de su madre.

Pero al otro lado del mundo, tampoco fue completamente aceptado como irlandés. Se sintió atraído por la comunidad inmigrante local, donde conoció a personas de Lituania y Polonia, que hablaban entre ellos en ruso, su lengua franca.

“Pensé que, si quería hacer más amigos, también necesitaba aprender ruso. Eso fue lo que me motivó en ese entonces”, recuerda Beleza. “Esa fue mi chispa lingüística”.

Conectando a través del idioma

Su experiencia en Irlanda lo inspiró a estudiar ruso en la universidad y pasar un año de intercambio estudiantil en San Petersburgo.

Mientras estaba en el extranjero, se sumergió en algunos idiomas más —alemán, turco y serbio—; cada uno le ofrecía una ventana a otra cultura.

Para aprender nuevos idiomas, Beleza utiliza una mezcla de estrategias, desde ver videos en línea hasta tomar notas en sus cuadernos, practicar con amigos, escuchar notas de voz en su teléfono y estudiar libros de texto tradicionales.

“Siempre que tengo la oportunidad de hablar en un idioma diferente, la aprovecho para practicar”, dice él. “Siempre quiero entrenar mi cerebro tan solo hablando, hablando, hablando”.

Particularmente interesado en desarrollar su alemán, decidió hacer una maestría en ciencias políticas en Viena, Austria, donde podría seguir practicando el idioma.

Al vivir en el distrito 10 de Viena —conocido por su gran población inmigrante— escuchaba constantemente turco, serbio, árabe y kurdo a su alrededor, y tenía muchas oportunidades para fortalecer sus músculos lingüísticos.

Aunque amaba vivir en Viena, Beleza se encontró en una encrucijada cuando se graduó de su programa de maestría en 2023. Soñaba con trabajar en asuntos internacionales, quizás conseguir un trabajo en la ONU o servir como diplomático japonés.

Mientras esperaba respuestas a sus solicitudes de empleo, Beleza regresó a Japón para buscar trabajo. Pero a medida que pasaban los meses sin que aparecieran oportunidades, decidió volver a Viena y arriesgarse para él mismo.

Conversaciones en una carrera

Fue entonces cuando Beleza comenzó a experimentar con videos en redes sociales. “Uno de mis mejores amigos, Suleyman, es de Turquía, y me animó a comenzar a publicar videos en que los yo hablaba turco”, recuerda.

Al principio, los videos se centraban en mezclas culturales turcas y japonesas.

Con Suleyman como su camarógrafo, Beleza preparó divertidos sketches de comedia: pidiendo kebabs, haciendo arian (una bebida tradicional turca a base de yogur) o burlándose de estereotipos culturales.

Luego, cuando los comentaristas comenzaron a animarlo a hablar más kazajo, Beleza se metió de lleno en ello.

“Mucha gente decía que parecía que era de Kazajistán, por mis rasgos faciales, y algunos incluso pensaban que solo estaba actuando como japonés”, dice riéndose.

Entonces empezó a filmar videos en kazajo, incluyendo un chiste recurrente con sus seguidores sobre su heroica búsqueda del chocolate kazajo en Viena.

“Todo se intensificó a partir de ahí”, dice Beleza, quien fue recientemente nombrado Embajador Oficial de Turismo de Kazajistán.

“Los videos en kazajo no estaban patrocinados; surgieron de un amor genuino y curiosidad por la cultura”, aclara.

Si bien sus primeras escenas le valieron algunos kebabs gratis aquí y allá, ahora cuenta con una amplia gama de patrocinadores —desde aplicaciones de idiomas hasta compañías telefónicas y otras de cuidado dental— que le han permitido convertir su amor por el lenguaje en una carrera.

Romper el hielo

Esos primeros videos sentaron las bases para el formato actual de Beleza: entrevistas rápidas y espontáneas en docenas de idiomas.

Ahora habla cinco idiomas con fluidez (japonés, inglés, ruso, alemán y turco), y es capaz de entablar una conversación en unos 10 más y saludar a las personas en docenas más.

Al ver sus videos, es sorprendente la rapidez con la que reconoce y responde en los distintos idiomas, a menudo en segundos, ya sea en lituano, lingala, árabe tunecino, eslovaco, esloveno, swahili, malinké o armenio.

En estos días, es raro que se quede perplejo, aunque admite que cruzarse con otros políglotas puede ser humillante. “Cada conversación me recuerda lo mucho que todavía tengo que aprender”, dice.

En las calles multiculturales de Viena, examina a las multitudes con intención, evaluando a los transeúntes antes de acercarse a ellos.

“Me gusta esconder el micrófono y abordarlos como un ninja, muy rápido”, dice. “Quiero ese elemento de sorpresa, ese pequeño shock, en mis videos”.

Sus momentos favoritos son cuando a alguien que parece reservado, se le ilumina el rostro después de escuchar su lengua materna. “Esos son los que se me quedan grabados”.

Por supuesto, no todas las interacciones tienen resultado. Él calcula que solo la mitad de sus contactos en la calle se convierten en conversaciones, el resto lo despide o se aleja. Algunos reaccionan con rabia o lo ven sospechoso.

“Todos mis mejores videos sucedieron justo después de un rechazo muy malo”, dice Beleza. “Así que trato de recordar que algo bueno está a la vuelta de la esquina. Y suele ser así”.

40 idiomas y va por más

Los videos más populares de Beleza destacan sus impresionantes habilidades lingüísticas.

En un clip viral, que tiene 3,3 millones de “me gusta” en TikTok y 1,55 millones en Instagram, se acercó a una fila de personas que esperaban en una fuente de agua, saludando a cada uno en su idioma: argelino, tagalo, italiano, chino y alemán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuji Beleza (@yuji_beleza)

“Siempre hay un poco de riesgo, ya que puede que yo no sepa qué idioma hablan, pero eso es parte del atractivo”, dice. “A la gente le gustan las situaciones incómodas y la imprevisibilidad”.

Aunque ahora sabe al menos algunas frases en más de 40 idiomas, Beleza dice que todavía se equivoca. “El árabe se me hace difícil, especialmente la pronunciación”, comenta.

“Y los idiomas del sudeste asiático, como el vietnamita y el tailandés, son especialmente desafiantes. La estructura tonal es algo con lo que todavía estoy luchando”.

A pesar de lo que sugieren sus videos, él no considera que tenga una cualidad natural. “La verdad es que no me gustaba aprender idiomas en la escuela”, expresa. “No fue hasta mi viaje a Irlanda que encontré una verdadera motivación”.

Beleza dice que heredó su naturaleza amistosa de su madre y la disciplina de su padre.

“También se me da bien recordar fechas, frases y detalles, y estudio y practico constantemente”, dice.

“Ahora es mi trabajo a tiempo completo, así que estudio y hablo todo lo que puedo todos los días para entrenar mi oído y mantener aguda mi memoria”, añade.

¿Qué le depara el futuro a Yuji?

Mientras deambula por las calles de Viena —y a veces de París, Astaná o Tirana— armado con su iPhone y su micrófono RØDE de clip, ahora se perfila una visión más clara de su futuro.

Junto con su actual camarógrafo y mánager, Beleza está desarrollando una plataforma de aprendizaje de idiomas llamada Zero to Fluent, diseñada para que la adquisición del idioma sea más divertida y accesible.

A largo plazo, sueña con viajar por el mundo, destacando los idiomas y las culturas a través de videos cortos y proyectos narrativos más profundos.

“Quiero que la gente vea que la lengua no es solo gramática y vocabulario, sino que se trata de reconocimiento, empatía y alegría”, manifiesta.

“La lengua puede dividirnos, pero también nos une. Y si puedo hacer que una sola persona se sienta un poco más importante, un poco más valorada, eso lo es todo”.