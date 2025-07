“No soy actor, ni me paga el Gobierno”: Tiktoker que grabó a Boric desmiente teorías y asegura que mandatario sí iba con escoltas

El creador de contenido Kofran 696 aseguró que no tiene afiliación política y defendió la espontaneidad del momento, el que generó debate por la falta de escoltas visibles y el nivel de exposición del mandatario.

El creador de contenido Kofran 696, que captó al Presidente Gabriel Boric caminando durante una transmisión, salió al paso de las críticas y cuestionamiento este miércoles.

El momento, registrado en el Barrio Yungay, se viralizó rápidamente por la naturalidad de la escena y la aparente falta de escoltas junto al mandatario.

¿Qué pasó?

Todo ocurrió cuando, el usuario, conocido por sus recorridos nocturnos por Santiago, grababa frente a la abandonada estación Libertad del Metro, cuando se encontró de manera sorpresiva con el jefe de Estado.

“¿Presidente? ¿Cómo le va? No lo puedo creer, estoy en vivo. ¿Puede mandar un saludo a la gente de Talcahuano?”, le dijo al mandatario, quien accedió amablemente a enviar un saludo a sus seguidores.

La situación generó debate en redes sociales, no solo por el nivel de exposición del mandatario en un sector que ha enfrentado problemas de seguridad, sino también por la naturalidad del registro, que contrasta con la imagen tradicionalmente más resguardada de los jefes de Estado.

La respuesta los cuestionamientos

Ante la ola de comentarios y teorías que surgieron en redes —algunos acusando montaje o supuesta propaganda política—, el tiktoker decidió aclarar lo sucedido a través de un nuevo video.

“No es un montaje, para que lo sepan. Yo no soy actor, a mí no me paga un sueldo el Gobierno. Ojalá me pagaran por andar cinco horas con el celular en la mano, pero no es así”, señaló.

Además, recalcó que no milita políticamente: “No soy partidario de Boric, y tampoco soy de derecha ni de izquierda”.

Pese a que aseguró no compartir todos los planteamientos del Presidente, destacó la actitud del mandatario durante el encuentro.

“Fue bacán. Fue súper buena onda, súper humano el loco. Nunca le había dado la mano a un Presidente, ni cuando era chico”, dijo.

Uno de los temas más comentados fue la aparente ausencia de escoltas, algo que Kofran también desmintió: “Es mentira que iba sin escoltas. Los escoltas iban en la otra cuadra, al frente. No era un show ni estaba solo. Eso a mí me impactó igual, porque uno está acostumbrado a ver a los presidentes rodeados de seguridad, como en las películas”, agregó.

El creador de contenido también rechazó las acusaciones de estar haciendo campaña a favor del mandatario.

“¿Cómo le voy a hacer campaña a alguien que ya va de salida?”, ironizó.

