“Se siente mal que crean que eres imbécil”: Joven español denuncia intento de cobro irregular en restaurante de Providencia

Gonzalo Sans, creador de contenido español con experiencia en varios países de Latinoamérica, relató un incómodo episodio en un local de la capital.

El tiktoker español Gonzalo Sans, conocido por documentar sus viajes por América Latina, compartió en redes sociales un video en el que describe un intento de cobro indebido que vivió en un restaurante de Providencia, en Santiago de Chile.

Según el testimonio del influencer, acudió junto a un amigo extranjero al restaurante ubicado en Calle del Arzobispo.

A pesar de que no había carta, les informaron verbalmente los precios de los platos. Sin embargo, al momento de pagar, asegura que les entregaron un papel con montos que no habían sido previamente acordados.

“El cobro final era cinco o seis mil pesos más. No me importa pagar esa diferencia si me explican de dónde sale, pero se lo había inventado por completo”, explicó.

Al exigir explicaciones, relata que la encargada del local no supo justificar la cifra y se negó a usar la máquina para cobrar con la excusa de que se había quedado sin batería, pese a que luego continuó cobrándole a otros clientes con tarjeta.

“Como turista te sientes mal. No es el dinero, es el que te traten de imbécil y te intenten engañar”, comentó Sans, visiblemente molesto. También señaló que este tipo de situaciones le han ocurrido “sistemáticamente” en Chile, algo que no le ha pasado en otros países de la región.

