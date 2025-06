Tiktoker chilena relata su experiencia en Boragó: “No soy fan de los mariscos, casi vomito”

La joven influencer registró su experiencia en el destacado restaurante con un video titulado “Crónicas de un paladar flaite”, en el que probó diversos platos. Algunos no tuvieron una buena recepción, pero otros fueron evaluados de manera positiva por la comensal.

Una joven tiktoker visitó uno de los restaurantes más reconocidos de Chile y destacados por su gastronomía en el extranjero.

La usuaria @danisalfatemua registró su experiencia en Boragó. El video fue titulado “Crónicas de un paladar flaite”. Probó diversos platos, entre ellos, el picoroco con jugo de picoroco, y comentó: “Debo decir que no soy fan de los mariscos. No fue mi favorito, no es para mí”.

El segundo plato tampoco tuvo éxito para la comensal. “Sentía que mi paladar era demasiado flaite, solamente estaba pensando en un completo”, confesó.

Luego, le presentaron un plato que incluía un copihue, lo que la tomó por sorpresa: “No sabía que se podía comer y, de partida, claramente no sabía cómo comerlo. Lo estaba procesando y creo que no me gustó”.

A pesar de las dificultades, siguió intentándolo y se aventuró a probar el crudo de ciervo con crema helada de almendras: “Creo que lloré un poco, claramente este plato no es para mí. Decidí mezclarlo todo… y no”.

El clímax fue cuando le sirvieron un plato de choritos, habas y membrillo. “No soy fan de los mariscos, casi vomito”, agregó.

No obstante, también disfrutó de otras preparaciones, entre ellas: pato añejado, mares de Rapa Nui, milcao al rescoldo, cordero patagónico, pantruca dulce con murtilla, helado de leche de oveja y La Oveja Negra 2.0.

El debate en redes sociales

Boragó, en 2024, recibió importantes reconocimientos y consolidó su posición en la escena gastronómica internacional.

“Nuestros menús de degustación recogen y combinan el mejor producto endémico del territorio chileno, en permanente evolución a lo largo del año. Gran parte de la comida es recolectada de suelos no intervenidos, por comunidades recolectoras y pequeños productores a lo largo de Chile”, destacaron en su plataforma oficial.

A ver, veamos: Boragó no es para saciar el hambre, sino para elevar los sentidos. Son antípodas conceptuales.

Quien no comprende eso de antemano, es que no es una persona culta ni bien informada (que son la misma cosa). Tanto peor, hoy que tenemos la enciclopedia en la mano. — Sebastián Gray (@sebastian_gray) June 25, 2025