(CNN en Español) – Los usuarios de TikTok de cierta edad están experientando una gran dosis de nostalgia con un nuevo filtro de moda que pretende hacerlos retroceder en el tiempo hasta su yo adolescente.

Teenage Look (aspecto adolescente, en español), que funciona principalmente suavizando las arrugas, ha acumulado rápidamente 3,4 millones de visitas hasta la fecha, a menudo junto con la melodía de la desgarradora canción alternativa de 1996 de The Verve Pipe, The Freshmen. Pero si bien los filtros de cara de bebé y envejecimiento han circulado previamente en las plataformas de redes sociales por el simple hecho de la posibilidad de viajar en el tiempo instantáneamente, muchas de las publicaciones más populares de los filtros de adolescentes tienen un tono sombrío, ya que los usuarios dicen que experimentan un flashback a algunos de sus años más formativos.

“Si eres joven y te preguntas por qué los viejos nos volvemos locos con este filtro, es porque dentro de 20 o 30 años en tu cabeza seguirás pensando que te ves así“, dice el usuario de TikTok mandertok en un video, con el filtro con el que luce más joven. “Y, luego, habrá algún tipo de filtro que te hará darte cuenta de que te ves así ahora”, continúa, mostrando la pantalla dividida con su verdadero yo visiblemente mayor.

Mientras que algunos TikTokers mantienen la cuestión más liviana, mostrando imágenes reales de su adolescencia, otros usan el filtro para hablar sobre la falta de confianza en sí mismos que tenían en la escuela secundaria o las experiencias difíciles que enfrentaron, usando pantallas divididas del antes y el después para impartir consejos de vida a sus “‘yoes’ más jóvenes”.

Aunque muchas de las publicaciones que muestran lágrimas y caras conmocionadas pueden parecer actuadas por el bien de la viralidad (después de todo, se trata de TikTok), hay algo discordante en el poder ver una cara que no te ha devuelto la mirada en el espejo durante algún tiempo. Algunos usuarios han discutido cómo el filtro ha despertado viejas emociones relacionadas con el trauma que experimentaron durante esos años, mientras que otros dijeron que les ha dado a las personas trans y no binarias la oportunidad de ver un yo más joven que coincide con su identidad de género.

“Está bien, si eres alguien que ha cambiado la forma en que se presenta como adulto o has hecho una transición de alguna manera y quieres tener un momento, saluda al niño de 12 años que probablemente no llegó a existir”, dijo el usuario Worriersmusic en un video.

Sin embargo, los filtros han sido ampliamente criticados por empeorar los problemas de autoestima, y un filtro antienvejecimiento en una sociedad antienvejecimiento, particularmente para las mujeres, parece estar preparado para perpetuar este problema. Un pequeño estudio de 2019 vinculó el uso de filtros de redes sociales con una mayor aceptación de la cirugía estética, mientras que los investigadores de Harvard Business Review descubrieron en 2021 que las personas con mucha confianza en su apariencia en realidad pueden sentirse más perturbadas al ver “mejoras” en su rostro en comparación con aquellos que ya tenía inseguridades. Y aunque el filtro Teenage Look puede no ser siempre preciso para mostrarte el antes, como muchos usuarios han notado, tiene un aspecto más natural que muchos de los otros filtros de belleza.

Algunos usuarios también dijeron que, al probar el filtro, los signos de la edad aparecen más pronunciados en la imagen sin filtrar.

“En serio, están haciendo que el ‘ahora’ se vea peor para hacerlo más dramático, ¿verdad? ¡¿Verdad?!”, mandertok escribió medio en broma en el pie de foto del video.