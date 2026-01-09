Tendencias aire acondicionado

TCL lleva tecnología de calidad del aire al Metro de Santiago con su sistema FreshIN 3.0

Por CNN Chile

09.01.2026 / 15:54

La marca realiza una activación urbana en la estación Los Leones para presentar su aire acondicionado con renovación de aire exterior, enfatizando el bienestar en espacios cerrados.

La empresa global de electrodomésticos TCL trasladó la conversación sobre la calidad del aire al transporte público con una activación en la estación Metro Los Leones de Santiago.

Los días 8 y 9 de enero, la marca presentó su tecnología FreshIN 3.0, un sistema de aire acondicionado que incorpora ingreso de aire fresco desde el exterior para renovar el ambiente interior, mejorar la ventilación y elevar el confort.

Una propuesta para la vida urbana actual

Alfredo Craddock, Gerente de Marketing de TCL Electronics Chile, destacó que la iniciativa responde a que “las personas pasan gran parte del día en espacios cerrados” y que el objetivo no es solo enfriar, sino mejorar la calidad del aire que respiramos.

El sistema también promete funcionamiento silencioso y eficiencia energética asistida por inteligencia artificial. La activación, parte de la campaña “RE-FRESH-CATE CON TCL”, invitó a los transeúntes a experimentar la tecnología y reflexionar sobre el confort en entornos urbanos de alto flujo.

