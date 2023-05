(CNN/CNN Chile) – El actor de Crepúsculo Taylor Lautner respondió a las críticas que ha recibido por su aspecto físico a través de sus redes sociales

El actor publicó este lunes un video en el que le habla a quienes opinan que “no ha envejecido bien”.

Lautner explica que él y su esposa, Taylor Dome Lautner, habían hecho antes una aparición en Nueva York que fue compartida recientemente en las redes sociales.

“Acababa de volver de correr. Me sentía muy bien conmigo mismo, intentando mantenerme sano tanto física como mentalmente”, dijo Lautner en su video. “Me sentí obligado a compartir algo con ustedes, porque cuando volví de correr me metí en Instagram“.

“Estaba leyendo los comentarios y me han traído viejos sentimientos y recuerdos sobre por qué no leo comentarios“, comentó.

Luego compartió algunos de ellosen los que criticaban su apariencia, incluyendo a alguien que escribió: “Se ve tan viejo, qué le pasó“.

“Si esto hubiera sido hace 10 años, hace cinco años, tal vez incluso hace dos, tres años, eso realmente me habría afectado”, dijo Lautner. “Me habría dado ganas de meterme en un agujero y no salir“.

También ofreció una lección de vida: “Encuentras valor donde lo pones”.

“Y si pones tu valor en lo que los demás piensan de ti, así es como te vas a sentir”, dijo. “Pero si pones tu valor en que sabes quién eres, lo que es importante para ti, lo que amas, ese tipo de cosas no te afectarán“, reflexionó el actor.

Que conste que Lautner tiene 31 años.