Tan intenso que provocó actividad sísmica: Así fue el primer show australiano de AC/DC en más de 10 años

Por CNN Chile

15.11.2025 / 11:34

El regreso de la banda tras una década incluyó la reactivación de "Jailbreak" después de 34 años y produjo ondas en el rango de 2-5 hercios registradas a 3,5 kilómetros del estadio.

El histórico concierto de AC/DC en el Melbourne Cricket Ground activó equipos de detección de terremotos durante su primera presentación en Australia tras una década. El Seismology Research Centre confirmó vibraciones entre 2 y 5 hercios en su oficina de Richmond, ubicada a 3,5 kilómetros del recinto.

El científico jefe Adam Pascale explicó que las mediciones captaron “el movimiento del suelo” generado por la combinación de altavoces y los saltos sincronizados del público, no solo las ondas sonoras.

Impacto acústico y repertorio histórico

Residentes en un radio de 10 kilómetros reportaron escuchar claramente el concierto, que incluyó éxitos como “Back In Black” y “Thunderstruck”. La noche marcó además el regreso de “Jailbreak” tras 34 años sin interpretarse en vivo.

Según reportó NME, Pascale destacó que la energía colectiva de la multitud amplificó la señal sísmica, fenómeno que ya habían registrado durante eventos deportivos pero que alcanzó intensidad inusual con el rock de la legendaria banda australiana.

