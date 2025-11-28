Streamers españoles alucinan con corpóreos chilenos: Destacaron al Señor PF y al chancho Lorenzo

Algunas de las mascotas analizadas -y que causaron furor y risa en los españoles- fueron Papayín, de Deportes La Serena; el querido Chancho Lorenzo de Deportes Puerto Montt; y el Señor PF de Rangers.

Chile país de corpóreos. Los amamos, son parte de nuestra esencia. Y están en diversos rubros, como el deportivo, comercial y empresarial.

Y si bien en Chile y Latinoamérica son personajes queridos y a veces de culto, en otras partes del mundo no entienden bien esta especie de tradición.

Es así como un grupo de streamers españoles dedicados al fútbol, dedicaron un programa a analizar las peores mascotas en el fútbol y fue ahí donde nuestro país tuvo una participación protagonista.

Algunas de las mascotas analizadas -y que causaron furor y risa en los españoles- fueron Papayín, de Deportes La Serena; el querido Chancho Lorenzo de Deportes Puerto Montt; y el Señor PF de Rangers.

Sobre Papayín, analizaron su primer modelo, el cual no era el mejor. “Esa papaya no me la como”, “los ojos me inquietan mucho” y “Papayin no luce bien”, fueron algunas de las reacciones a dicha mascota.

En el caso de Puerto Montt analizaron primero a Salmonix y después al Chancho Lorenzo. Ambas mascotas causaron sensación entre los españoles.

Sobre el primero fueron más duros: “Jamás me comí un salmón así” y “parece una muñeca inflable”, fueron los comentarios más amables.

Sobre el Chancho Lorenzo, alucinaron más y destacaron su forma: “Vaya pedazo de cerdo” y “qué barbaridad, ningún sentido”, fueron algunas de las palabras.

Finalmente, hablaron del querido y “muy famoso” Señor PF (o Pief, como le decían ellos). En donde destacaron que era la mascota de la marca Productos Fernández, oriunda de Talca.

Pero lo que más risa les causó fue el ver el famoso video donde el Señor PF recibe una serie de insultos en un clásico entre Rangers y Curicó Unidos y hace gestos obscenos a la barra.