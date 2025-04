Streamer estadounidense recorrió Japón sin mapa ni celular: Aquí cuenta cómo lo logró

A Ludwig Ahgren y su amigo YouTuber Michael Reeves les tomó dos semanas completar el viaje, según un video final publicado el sábado en el canal de YouTube de Ahgren. Un equipo se encargó de seguirlos y subir videos del viaje desde que emprendieron la marcha.

(CNN) — Sin mapa. Sin smartphones. Sin autopistas. Solo dos motos y algo de japonés básico.

Estas son las reglas que el streamer de videojuegos estadounidense Ludwig Ahgren y su amigo YouTuber Michael Reeves se han impuesto al embarcarse en un viaje para atravesar Japón en motocicleta.

Ambos dejaron de lado los teléfonos inteligentes, que son un elemento básico de su generación, y partieron sin siquiera una guía.

Esto no les dejó otra opción que mezclarse con los lugareños para obtener direcciones, lo que generó encuentros que desencadenaron una exhibición total de amabilidad por parte de los japoneses.

El viaje desde el cabo Sata, en el extremo sur de Kyushu, hasta el cabo Soya, el punto más septentrional de Hokkaido, es de unas 2.000 millas (o lo sería si no se hubieran perdido ya).

Les tomó dos semanas completar el viaje, según un video final publicado el sábado en el canal de YouTube de Ahgren. Un equipo se encargó de seguirlos y subir videos del viaje desde que emprendieron la marcha hace dos semanas, disfrutando de algunos de los paisajes, la cultura y la gastronomía más singulares de Japón.

No fue una tarea fácil, reconoció Ahgren, uno de los streamers de videojuegos más exitosos del mundo, con 6,7 millones de suscriptores en YouTube. “Lo estamos haciendo a la fuerza”, bromeó en un video antes de subirse a su moto.

“Me he dado cuenta de que me he vuelto adicto a esto”, dijo en el registro, refiriéndose a su teléfono inteligente. “Pero ahora no puedo usarlo para buscar en Yelp el mejor lugar para comer, ni para usar Google Maps para saber cómo llegar, ni para usar Google Translate para saber qué pedir al llegar”.

CNN contactó a la pareja durante su viaje, pero no obtuvo respuesta, probablemente una señal de que no tenían encendido su teléfono inteligente.

Recorrieron la bulliciosa capital, Tokio, los campos cubiertos de árboles de Miyazaki, dieron galletas a los ciervos en Nara y vieron los cerezos en flor en Shizuoka, donde también hicieron un picnic con el monte Fuji como telón de fondo.

A lo largo de su viaje, probaron una gran variedad de comida japonesa, desde fideos udon hasta okonomiyaki, un sabroso plato de panqueques de Osaka. Cuando se les hacía tarde, comían algo rápido en las omnipresentes tiendas de conveniencia de Japón o fideos instantáneos en las máquinas expendedoras.

Pero el viaje no estuvo exento de contratiempos.

Sin mapa, confundieron Miyazaki, en el sureste de Kyushu, con Shikoku, la cuarta isla más grande de Japón, conectada por puentes a la isla principal del país. Llegaron a la ciudad, solo para descubrir que no podían estar más perdidos.

La pareja también esperaba ver un combate de sumo. Decidieron aparcar las motos y viajar en transporte público, pero, sin smartphone, tardaron tres horas en recorrer el sistema ferroviario japonés, conocido por sus dolores de cabeza.

Cuando finalmente llegaron al Edion Arena de Osaka, vieron un cartel en inglés: “Entradas agotadas”».

Ayuda de gente amable del lugar

Al principio, Ahgren se basó en su instinto para adivinar lo que decían los japoneses, según sus videos de YouTube. Los lugareños se desvivieron por ayudar, haciendo todo lo posible por superar la barrera del idioma.

“Ichiban” – que significa “número uno” o “el mejor” – se convirtió en la palabra japonesa favorita de Ahgren cuando pedía recomendaciones de hoteles y restaurantes, y “nan-jikan” – “¿cuántas horas?” – cuando necesitaba información sobre su viaje.

Un hombre les compró un café en una tienda antes de darles indicaciones con su coche. Una mujer intentó explicarles que el hotel más cercano estaba junto a un campo de deportes, haciendo un gesto con un swing de béisbol.

Pero para el octavo día, Ahgren estaba promocionando cómo el personal de un restaurante lo felicitaba por sus habilidades lingüísticas con “nihongo jouzu” – “buen japonés”.

“Lo dijeron, maldita sea”, dijo con orgullo en un video.

Influenciadores disruptivos del pasado

El estilo de viaje de Ahgren y Reeves contrasta marcadamente con el de un grupo de influencers que anteriormente causaron sorpresa en el país por sus actividades disruptivas.

Jeffrey Hall, profesor especial de la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda en Japón, comentó que en el país ha habido un creciente sentimiento contra los turistas que se portan mal, incluidos los influencers de las redes sociales, a medida que el número de visitantes alcanzó un nivel récord.

“Hay un fenómeno de gente que viene aquí a crear contenido provocador y molesto para quienes los rodean… Ese tipo particular de YouTuber o influencer molesto ha dañado mucho la imagen de los influencers extranjeros en general”, señaló.

Entre ellos se encontraba el streamer estadounidense Ramsey Khalid Ismael, más conocido por su alias en línea “Johnny Somali”, quien fue arrestado a finales de 2023 por irrumpir en una obra en construcción en Osaka. También provocó indignación al publicar videos en los que se burlaba de los pasajeros sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

Ese año, una compañía ferroviaria también inició una investigación contra cuatro populares YouTubers por su intento de evadir tarifas en el transporte público, según medios locales.

Pero el viaje de Ahgren y Reeves había puesto de relieve partes de Japón menos conocidas por los turistas internacionales, y su uso de un japonés sencillo sería apreciado por los locales, reconoció Hall.

Ahgren, quien a menudo aleja la cámara cuando habla con la gente, es diferente de los “viajeros molestos”, ya que muestra una mejor comprensión de las normas sociales, una de las cuales es no filmar a las personas sin su permiso, agregó.

“Eso es algo que muchos streamers estadounidenses hacen sin siquiera pensar en las consecuencias, pero en Japón la gente valora mucho su privacidad”, dijo.