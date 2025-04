Stephanie Vaquer pondrá en juego su título mundial en NXT Stand & Deliver: horario y dónde ver la lucha en vivo

La luchadora chilena se presentará este sábado en Las Vegas como parte del evento Stand & Deliver, donde defenderá el Campeonato Femenino de NXT ante tres rivales de alto nivel, en el marco del fin de semana de Wrestlemania.

La lucha libre vivirá uno de sus fines de semana más esperados del año, y una chilena será protagonista.

Stephanie Vaquer, actual campeona femenina de NXT, se enfrentará a un desafiante combate este sábado 19 de abril en el evento Stand & Deliver, realizado por WWE NXT como antesala a Wrestlemania, el espectáculo más importante del calendario luchístico mundial.

Vaquer pondrá en juego su campeonato en una lucha de cuatro esquinas frente a tres destacadas rivales: la japonesa Giulia, la poderosa Jordynne Grace y la ascendente Jaida Parker.

¿A qué hora y dónde ver NXT Stand & Deliver?

El combate se desarrollará en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, ciudad que acoge este fin de semana una serie de eventos de alto impacto organizados por WWE.

Stand & Deliver comenzará a las 13:00 horas de Chile y será transmitido en vivo de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming Netflix.

Una cartelera de alto nivel

Además del combate de Vaquer, el evento contará con otras luchas estelares que captan la atención de los fanáticos:

Campeonato de NXT: Oba Femi (c) vs. Trick Williams vs. Je’Von Evans

Campeonato Norteamericano de NXT: Ricky Saints (c) vs. Ethan Page

Campeonato Norteamericano Femenino (Lucha de escaleras): Zaria vs. Kelani Jordan vs. Sol Ruca vs. Izzi Dame vs. Thea Hail vs. Lola Vice

Campeonatos en Pareja de NXT: Nathan Frazer y Axiom (c) vs. Hank Walker y Tank Ledger

Lucha por oportunidad a los Campeonatos de Mujeres en Pareja de WWE: Fatal Influence vs. Lash Legend & Jakara Jackson vs. Gigi Dolin & Tatum Paxley vs. Roxanne Perez & Cora Jade