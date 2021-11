En el marco de sus declaraciones en torno a los gastos excesivos en la rendición de cuentas de la ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana, Karina Oliva, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sufrió un desafortunado percance. Tras criticar que mucha gente de izquierda se jacta “respecto a cómo hacer política, pero ellos tienen las peores prácticas” y manifestar que la posición de Boric tras el hecho le parece “correcta”, sufrió un accidente al no prever que tras él había una estructura de fierro con la que se dio de lleno en la frente, justo cuando se daba la media vuelta tras conversar con CNN Chile. El ex ministro fue rápidamente apoyado por su equipo y el accidente no resultó de gravedad para el abanderado.