“Si quieren viajar al primer mundo, vengan a Chile”: Colombiano se suma a mexicano y destaca las cualidades del país

Por CNN Chile

06.10.2025 / 15:21

El usuario de Tiktok, Juanitood hizo un listado de tres cosas buenas y tres cosas malas de Chile. 

Hace algunos días conocimos la historia de un mexicano que vive hace un año en Chile que destacó a nuestro país y lo calificó como parte del “primer mundo”. 

Ahora, se sumó otro extranjero a alabar las cualidades de nuestro país. Se trata de un joven colombiano que hizo un mensaje claro a otros extranjeros: “Si quieren viajar al primer mundo, vengan a Chile”.

“En primer lugar vamos a poner la seguridad. En ningún momento me sentí inseguro, intranquilo o en peligro. 10 de 10 la seguridad en este país”, comenzó diciendo.

Agregó: “Esta ciudad (Santiago) no tiene nada que envidiarle a una ciudad europea. Para mí esta ciudad es primer mundo”

