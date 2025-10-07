“Se siente como estar en otro país”: Mujer fue de visita a Calama y esta fue su experiencia

A través de TikTok una mujer dio su impresión sobre la comuna.

“Calama es feo”. Así comienza el video de una usuaria de Tiktok que fue hasta la mencionada ciudad para visitar a su hermana que se fue a vivir a la comuna.

“Es lo que he escuchado toda mi vida cuando hablan de esa ciudad. Todo el mundo parece estar de acuerdo con que Calama es feo”, agregó la usuaria Domilequ.

De hecho, planteó que “a diferencias de ciudades como Valpo o Santiago, que dividen opiniones, nunca me he he topado con alguien que me diga ‘oye me gusta Calama'”.

Una vez que llegó a Calama, su primera impresión fue distinta a la opinión popular: “Me sorprendí, a pesar de que me decían que era peligroso, me paseé por el centro y me pareció un pueblo grande. No sentí peligro”.

“En la mañana madrugué para ver el amanecer y fue realmente hermoso. Con ese toque que le da el desierto, al igual que los atardeceres”, agregó.

En ese sentido, la mujer afirmó que “para alguien que no es del Norte, se siente como estar en otro país. Más que feo, me pareció un lugar con identidad”.