¿Se debería replicar en Chile? Peruano se hace viral por manguerear a personas que orinan en la calle

Un problema que recurrentemente está en la palestra y que además de afear diversos sectores o espacios públicos, afea a las ciudades y causa sensación de inseguridad.

Hay ciudades o sectores de comunas en que el olor a orina o pichí es insoportable. Esto debido a las incivilidades de algunos que no aguantan y hacen sus necesidades en plena vía pública.

Un problema que recurrentemente está en la palestra y que además de afear diversos sectores o espacios públicos, afea a las ciudades y causa sensación de inseguridad.

Por ello, un peruano se hizo viral en redes sociales luego de que decidiera ocupar un camión aljibe y manguerear a los inadaptados que deciden orinar en las calles.

El usuario que se hace llamar como @jeque.arabee, con manguera en mano, moja a quienes hacen pipí en las calles de la ciudad de Trujillo, en Perú. “¡No se orina!”, les grita a los infractores mientras los moja de pie a cabeza.

Así se aprecia en sus videos, que circula por las calles de madrugada o de noche en sectores donde hay discotecas y es muy común que después de bailar o consumir algo, las personas orinen al lado de vehículos, esquinas, muros o postes de luz.

¿Se debería replicar esta acción en Chile?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El jeque árabe (@jeque.arabee)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El jeque árabe (@jeque.arabee)