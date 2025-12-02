“Scromiting”: La cada vez más común condición que desencadena vómitos incontrolables tras consumir marihuana

El síndrome de hiperémesis por cannabis, este síndrome afecta a consumidores crónicos y su frecuencia aumenta con la legalización, llevando a hospitalizaciones por dolor abdominal severo y deshidratación.

(CNN) – Un síndrome médico vinculado al consumo crónico de cannabis está enviando a un número creciente de personas, incluidos adolescentes, a las salas de emergencia en Estados Unidos.

El síndrome de hiperémesis por cannabis (CHS) provoca episodios de vómitos incontrolables y un dolor abdominal tan intenso que algunos pacientes lo describen como “peor que un parto”. El tratamiento inmediato requiere líquidos intravenosos y medicamentos contra las náuseas, pero la única solución permanente es suspender el consumo de marihuana.

Un problema en ascenso

Los estudios documentan un incremento notable de casos, especialmente desde la legalización en varios estados. Las visitas a urgencias por CHS aumentaron más de 10 veces entre adolescentes de 2016 a 2023.

Un fenómeno peculiar es que muchos pacientes buscan alivio con duchas o baños extremadamente calientes, aunque la razón científica sigue sin claridad. La reciente creación de un código de diagnóstico médico específico permitirá un mejor rastreo e investigación de este trastorno, que puede poner en riesgo la vida si la deshidratación y los vómitos persisten sin tratamiento.