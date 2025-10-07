Scorsese revela que entró a un seminario para ser cura, pero que lo echaron por mal comportamiento

El legendario director confesó en su nueva serie documental que fue removido del seminario por mal comportamiento, un hecho que lo llevó a descubrir su verdadera vocación cinematográfica.

Martin Scorsese, el aclamado director ganador del Oscar, reveló un capítulo poco conocido de su juventud durante su formación para el sacerdocio que terminó abruptamente cuando fue expulsado por mala conducta. Esta confidencia forma parte de “Mr. Scorsese”, la nueva serie documental que profundiza en la vida y carrera del creador de clásicos como “Toro Salvaje” y “Goodfellas”.

Criado en el seno de una familia católica practicante, el joven Scorsese asistía regularmente a misa en la Catedral de San Patricio de Nueva York y decidió ingresar a un seminario preparatorio alrededor de los 14 años. Sin embargo, su permanencia en la institución religiosa resultó breve y conflictiva.

El despertar de una nueva conciencia

Scorsese explicó que durante sus primeros meses en el seminario comenzó a experimentar un cambio fundamental en su percepción del mundo. “Comencé a darme cuenta de que el mundo está cambiando”, confesó el cineasta, refiriéndose al surgimiento del rock and roll y la transformación cultural de la época. Este despertar incluyó el descubrimiento de su atracción hacia las mujeres y la comprensión de que la vida presentaba complejidades que no podía ignorar desde el aislamiento religioso.

Según reportó NME, el director reconoció que aunque valoraba el ideal del sacerdocio dedicado al servicio de los demás, finalmente comprendió que ese no era su camino. El punto culminante llegó cuando las autoridades del seminario llamaron a su padre para informarle que debían remover a su hijo de la institución debido a su comportamiento inadecuado.

Esta expulsión, que pudo parecer un fracaso en su momento, resultó ser el giro crucial que dirigió a Scorsese hacia su verdadera vocación: el cine que luego revolucionaría.