Pedro Pascal y Sarah Paulson son dos de los actores más solicitados de Hollywood, a menudo fotografiados juntos en eventos de alfombra roja, pero ese no siempre ha sido el caso durante su amistad de tres décadas.

Como jóvenes actores que luchaban por navegar en la industria, Paulson ayudaría a su amigo a llegar a fin de mes.

“Hubo momentos en los que le daba mi viático de un trabajo en el que estaba trabajando para que pudiera tener dinero para alimentarse”, dijo a la revista Esquire en una entrevista publicada el martes.

La pareja se conoció cuando Pascal estudiaba en la Escuela de Artes Tisch de la NYU en 1993 y se hizo amigo de un grupo de recién graduados de LaGuardia High, un grupo que incluía a Paulson.

“Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años, y nos perdíamos tanto en ellas”, dijo Paulson a Esquire. “Puedes completar los espacios en blanco sobre el porqué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente”.

Su amistad ha perdurado, con destellos de ella que aparecen en sus respectivas páginas de Instagram y durante los eventos de alfombra roja, como los Premios SAG 2016. Paulson incluso participó en el debut de SNL de Pascal hace dos meses, apareciendo en un boceto que se burlaba de sus personajes de Internet de “mamá” y “papá”.

Presentar SNL fue la última confirmación de que la carrera de Pascal se ha disparado hasta la estratosfera.

Actualmente, el hombre de 48 años está al frente de dos exitosas series de televisión: interpreta a Joel en The Last of Us de HBO y al personaje principal en The Mandalorian de Disney+. Protagonizará la nueva película de Pedro Almodóvar Strange Way of Life junto a Ethan Hawke a finales de este año.

Pero, después de graduarse de la Universidad de Nueva York en 1997, Pascal luchó por entrar definitivamente en la industria. Apareció en un episodio de Buffy the Vampire Slayer y tres episodios de Undressed, sirvió mesas en varios restaurantes de Nueva York e hizo audiciones para comerciales y películas.

“Morí tantas muertes”, recordó Pascal. “Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años, se acabó, así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de que luciera como pensé que sería cuando era un niño. Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”.

La trayectoria profesional poco convencional de Pascal y su papel de padre sustituto en The Last of Us le han valido la adoración de Internet.

“Él es parte de algunas cosas espectacularmente exitosas”, agregó Paulson. “Pero a veces, en esas situaciones, el espectáculo es la superestrella. Es realmente emocionante ver que él es lo que se está convirtiendo en la superestrella de esto”.